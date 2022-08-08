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獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形
高雄市農業局「神農市集」昨於凹子底森林公園風光啟用，今晨卻傳出意外；廠商將懸掛看板已拆卸螺絲的鋁合金鋼架，遺留現場，一名53歲林姓晨運男子，在鋼架做單槓時，鋼架當場倒塌，打中林男臉部，造成臉變形、血流如注，緊急送醫，在加護病房觀察。
高雄市政府農業局爭取農委會補助535萬元，市府自籌665萬元，在精華地段建置「高雄神農市集」，經盤點高雄市所有場域後，擇定擁有上百公頃腹地及捷運站的凹子底公園廣場用地，舉辦「神農市集」。
昨神農市集以嶄新風貌啟用，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農農產品，市長陳其邁和局處首長以及市議員均到場與會；未料，神農市集選在農曆七月風光啟用，第二天就出意外。
據了解，53歲的林姓男子，經常在凹子底公園5、6點在公園運動，途經神農市集活動的場地，見到廠商留下懸掛廣告看板的鋁合金鋼架，疑趨前拉鋼架時，因廠商已經螺絲卸下，林男未察覺，鋼架當場被扳倒後，重達約5、60公斤重的鋼架硬生生打中臉部，造成臉部變形，當場血液噴濺。
警消獲報趕抵現場，將受傷的林男送醫急救，林目前仍在加護病房觀察中。鼓山分局獲報後到場，目擊者稱，林男當時是在現場運動，但並未目擊到鐵架如何倒塌，因現場無監視器，林男也因臉部掛彩，暫無法描述倒塌原因，警方會再釐清倒塌原因。
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