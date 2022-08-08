桃園舞廳疑無牌營業遇臨檢 5失聯移工開溜被警甕中捉鱉

桃園市警方昨晚針對八大娛樂場所臨檢，其中桃園區一家移工舞廳未標示容留人數，疑無牌營業，另有5名客人是失聯移工，往地下室逃竄被一網打盡；警方除依法移送移民署專勤隊收容外，也函報市府複查業者是否違法。

桃園警分局昨天晚上10時結合刑警大隊、保安大隊，針對轄內酒店、KTV、移工餐廳、舞廳等易聚眾滋事場所，強力臨檢掃蕩。

武陵派出所員警昨晚11時臨檢桃園區大同路一家移工舞廳時，發現店內當時容納多達418人，但標示牌並未標明容留人數管制量，且店家無法出示相關公文，疑違反「桃園市特定場所容留人數管制自治條例」無照營業。警方立即製作臨檢紀錄表，報請市府經發局複查與裁罰。

在舞廳大門外警戒的保大員警，發現有數名移工從地下一樓舞廳走上來，想從大門離開，但一看到警察回頭就跑，沿逃生梯跑到地下二樓停車場躲藏。

員警馬上呼叫支援，分3路封鎖通道，在停車場內查獲陶姓等5名越南籍男子，經查均為逾期居留失聯移工，全數依法移送桃園專勤隊收容遣返。