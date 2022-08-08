快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園舞廳疑無牌營業遇臨檢 5失聯移工開溜被警甕中捉鱉

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方昨晚針對八大娛樂場所臨檢，其中桃園區一家移工舞廳未標示容留人數，疑無牌營業，另有5名客人是失聯移工，往地下室逃竄被一網打盡；警方除依法移送移民署專勤隊收容外，也函報市府複查業者是否違法。

桃園警分局昨天晚上10時結合刑警大隊、保安大隊，針對轄內酒店、KTV、移工餐廳、舞廳等易聚眾滋事場所，強力臨檢掃蕩。

武陵派出所員警昨晚11時臨檢桃園區大同路一家移工舞廳時，發現店內當時容納多達418人，但標示牌並未標明容留人數管制量，且店家無法出示相關公文，疑違反「桃園市特定場所容留人數管制自治條例」無照營業。警方立即製作臨檢紀錄表，報請市府經發局複查與裁罰。

在舞廳大門外警戒的保大員警，發現有數名移工從地下一樓舞廳走上來，想從大門離開，但一看到警察回頭就跑，沿逃生梯跑到地下二樓停車場躲藏。

員警馬上呼叫支援，分3路封鎖通道，在停車場內查獲陶姓等5名越南籍男子，經查均為逾期居留失聯移工，全數依法移送桃園專勤隊收容遣返。

警方表示，打擊犯罪無假期，將持續規劃執行各項掃蕩勤務，徹底掃除違法場所，呼籲業者遵守相關法規，並與警方配合，恪遵「三不得，兩通報」原則，發現事端主動聯繫警方，衝突消弭於初始，共同維護社會治安平穩。

桃園警分局、保大、刑大昨天聯合稽查八大場所。圖／警方提供
桃園警分局、保大、刑大昨天聯合稽查八大場所。圖／警方提供
桃園警分局、保大、刑大昨天聯合稽查八大場所。圖／警方提供
桃園警分局、保大、刑大昨天聯合稽查八大場所。圖／警方提供
5名失聯移工見到警方拔腿就跑，但全在地下二樓停車場被員警一網打盡。圖／警方提供
5名失聯移工見到警方拔腿就跑，但全在地下二樓停車場被員警一網打盡。圖／警方提供

桃園 移工 臨檢

延伸閱讀

桃園竊盜通緝男躲網咖為家 剛踏出門就遇臨檢被逮

中警周末大臨檢動員627警力 逮4通緝犯抓12名酒駕送辦

高雄酒店妹排排站迎警局長臨檢處女秀 4小時勤務成果佳

影／失聯移工坐檯陪酒謊稱外籍配偶賣水果 遭識破送辦

相關新聞

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

高雄市農業局「神農市集」昨於凹子底森林公園風光啟用，今晨卻傳出意外；廠商將懸掛看板已拆卸螺絲的鋁合金鋼架，遺留現場，一名53歲林姓晨運男子，在鋼架做單槓時，鋼架當場倒塌...

高雄公寓失火11人受困 父子逃難一度失聯 兒躲屋內獲救

高雄市苓雅區輔仁路177巷一棟公寓地下室，今上午11時35分突然竄火，火勢引起的大量濃煙往樓梯間上竄，一度造成11名住戶...

大貨車司機打瞌睡追撞工程車 國1北上苗栗頭份大塞車

國道中山高北上112k近頭份交流道前，今天上午11點左右發生大貨車追撞工程車事故，肇事駕駛及工程車上兩名工人受輕傷送醫，...

高雄楠梓民宅惡火2人送醫 男失去呼吸心跳、女昏迷

高雄市楠梓區秀群路上一處民宅今天下午1時49分許，傳出火警，消防獲報後，出動16車33人前往滅火，火勢於2時17分許撲滅，初步了解，這場火警有一對男女受傷送醫...

桃園舞廳疑無牌營業遇臨檢 5失聯移工開溜被警甕中捉鱉

桃園市警方昨晚針對八大娛樂場所臨檢，其中桃園區一家移工舞廳未標示容留人數，疑無牌營業，另有5名客人是失聯移工，往地下室逃...

足感心！父親節前夕南警開道 7分鐘助孕婦到院平安產子

父親節前夕陳姓孕婦在家中發現羊水已破，馬上由家人駕車前往婦產科診所生產，不巧遇到下班交通尖峰時刻，車水馬龍，家屬心急如焚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。