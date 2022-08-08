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足感心！父親節前夕南警開道 7分鐘助孕婦到院平安產子

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

父親節前夕陳姓孕婦在家中發現羊水已破，馬上由家人駕車前往婦產科診所生產，不巧遇到下班交通尖峰時刻，車水馬龍，家屬心急如焚行經金華派出所請求警方協助，警車鳴笛帶領，7分鐘內到診所順利接生，家屬昨親至派出所感謝員警。

家住安南區的男子前天下午5點多駕車行經金華所，緊急跑進派出所請求協助，表示他妻子在車上羊水破了，孩子隨時可能出生，他們希望想立即趕往東區的婦產科診所，卻剛好父親節前夕周末傍晚，道路人車眾多，他們希望警方可以伸出援手，在最短時間到達診所，以免錯過接生的黃金時間。

金華派出所副所長林于翔、警員陳柏源評估，如果等救護車趕到派出所，恐耽誤更多時間。為顧全孕婦和胎兒安全，兩人隨即駕駛巡邏車，開啟警報蜂鳴器開道，健康路一路往東前往東區，行經棒球場，遇上職棒最熱門獅象大戰開打，人潮車潮大量湧現。

林于翔用警車廣播請求車輛避讓，沿線交整員警遠遠聽到警車蜂鳴器時，加強交通疏導，讓警車和孕婦車輛順利通過。

原本需20分鐘的路途，7分鐘內便平安抵達婦產科診所，由診所醫護人員接手孕婦臨盆事宜，孕婦在到院後30分鐘內順利生產，所幸母子均安。

家屬專程前往金華所向員警致謝：表示幸有員警及時協助救援，縮短路途所需時間，才能讓小生命在醫護人員接生下平安誕生。

陳姓孕婦家屬到台南市警六分局金華派出所，感謝員警安全護送女到診所，母子都平安。記者黃宣翰／翻攝
陳姓孕婦家屬到台南市警六分局金華派出所，感謝員警安全護送女到診所，母子都平安。記者黃宣翰／翻攝

孕婦 婦產科 接生

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