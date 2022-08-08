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新北男機車鑰匙沒拔遭竊 警埋伏一天逮賊人贓俱獲

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

莊姓男子日前將「勁戰」機車停在路邊，走到一半發現鑰匙沒有拔，趕緊跑回停車處查看，赫然發現愛車不見了，驚覺被偷，立刻報警。警方循線調閱監視器畫面，發現是沈姓女子偷走，經埋伏一天內就將竊嫌逮捕，同時協助返還莊男機車，他感激不已。

汐止警方4日凌晨0點多獲報，莊男稱將機車停在路邊，經過半小時才想起鑰匙沒有拔，回到停車處查看後，愛車就原地消失；員警調閱監視器畫面，確認是沈女（32歲）偷走。

警方鎖定沈女騎機車路線，隨即在汐止秀峰路上找到失竊機車，員警研判，鑰匙被拔走，犯嫌可能會再返回騎車，於是耐心埋伏等候，果不其然，4日晚上8點多逮到她，當場人贓俱獲。

沈女警詢時辯稱「這是朋友借我的機車」，惟對朋友聯繫方式交代不清，被依竊盜罪嫌送辦。警方事後將失竊機車發還給被害人莊男，他頻頻感謝警方，直說「辦案真有效率」。

警方表示，常有民眾停車時，貪圖一時方便或趕時間，忘記拔走鑰匙就離開，呼籲民眾，下車隨手拔鑰匙，才能避免愛車遭到有心人士偷走，甚至拿去變賣。

警方埋伏逮捕偷竊他人愛車的沈姓女子，依竊盜罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
警方埋伏逮捕偷竊他人愛車的沈姓女子，依竊盜罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
警方在汐止秀峰路一帶，找到民眾報案所稱的失竊勁戰機車。記者翁至成／翻攝
警方在汐止秀峰路一帶，找到民眾報案所稱的失竊勁戰機車。記者翁至成／翻攝

監視器 汐止 竊盜

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