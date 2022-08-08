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高雄公寓失火11人受困 父子逃難一度失聯 兒躲屋內獲救

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市苓雅區輔仁路177巷一棟公寓地下室，今上午11時35分突然竄火，火勢引起的大量濃煙往樓梯間上竄，一度造成11名住戶受困，所幸經消防人員布線灌救，受困住戶聽從消防指示在屋內待援，無人員受傷，火勢也在12時20分許順利撲滅，詳細起火原因正由火調人員釐清中。

起火公寓為5樓住宅，地下室停放機車及推積不少雜物，因易燃物多，火勢猛烈，消防局獲報後派出多個分隊，共計35車、近百名消防人員前往灌救，由於火警伴隨濃煙，整條小巷都被灰黑濃煙覆蓋。

「一開門全都是濃煙！」幸運獲救的5樓崔姓住戶，火警當時和14歲幼子待在屋內，火警發生後，崔男原本攜帶幼子往頂樓逃生，但樓梯間濃煙卻讓父子逃難時失散，崔踉蹌跑到陽台沒看到兒子，準備下樓救人時，卻被濃煙阻擋去路。

所幸崔男兒子回到屋內，機警緊閉門窗，約40分鐘後順利脫困，父子倆人獲救後僅受到驚嚇，未受傷，孩子則由趕回家的母親拍背安撫，臉上口罩已被濃煙燻黑的崔男說，原以為兒子可能被濃煙嗆暈，還好他躲回屋內，「人沒事就好」，連他家飼養的愛貓，也被消防救出。

警消到場時，清查公寓內仍有11人待救，其中2人在頂樓，消防一邊灌救一邊呼籲民眾不要出逃，火勢控制後，受困住戶一一下樓，除了受到驚嚇外，沒有人被濃煙、火勢嗆傷。

起火公寓為三棟集合式住宅，地下室連通，火勢撲面後地下室、1樓牆面都已被濃煙燻黑，詳細起火原因正由火調人員釐清中。

高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。記者張議晨/攝影
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。記者張議晨/攝影
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。記者張議晨/攝影
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。記者張議晨/攝影
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，濃煙一度密布整條小巷，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。圖/讀者提供
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，濃煙一度密布整條小巷，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。圖/讀者提供
崔姓男子與14歲幼子逃生時一度失聯，所幸孩子機警躲回屋內緊閉大門，順利獲救。記者張議晨/攝影
崔姓男子與14歲幼子逃生時一度失聯，所幸孩子機警躲回屋內緊閉大門，順利獲救。記者張議晨/攝影
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。記者張議晨/攝影
高雄苓雅區一棟公寓地下室今上午發生火災，11名住戶受困後獲救，無人員受傷。記者張議晨/攝影

兒子 口罩

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