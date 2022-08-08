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台東女被叫「親愛的」差點要匯款 警成功攔詐騙

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東陳姓女子日前透過臉書，認識自稱營造業主管男子，對方每天寒暄問暖，還稱呼陳女為「親愛的 」取得信任後，以代墊材料費為由向陳女借3萬元、請陳女匯款，所幸陳女匯款過程被郵局發現、通報警方，讓陳女躲過愛情詐騙陷阱。

台東縣警察局成功分局長濱分駐所表示，上周接獲郵局報案，指陳姓女子疑遭人詐騙、想要匯款，警員鄧智鴻立即趕到郵局攔阻，才發現又是一起愛情詐騙。

警方指出，陳女和對方通訊溝通，是以常見詐騙手法，主要內容包括對方放英俊挺拔照片、對話為簡體字、親暱稱呼，並請陳匯錢時保密、也問帳戶有多少錢，都是詐騙常見手法，陳女在員警與郵局行員詳細分析後，才知道自己已遭詐騙集團盯上。

陳女經員警與郵局行員說明後，才得知這是詐騙集團一貫伎倆，也感謝行員及警員敏銳度高，協助成功攔阻，幫她守住辛苦存下的積蓄。

成功分局分局長郭譯隆呼籲，愛情詐騙常見手法，會使用英俊挺拔男子照片，或偽裝外國軍官、外企商業主管用甜言蜜語行騙，且以「我在軍事重地」、「國外收訊很差」等等理由，拒絕用視訊或是電話，民眾如有遇到類似的情形，應仔細查證，可撥打165反詐騙專線，或至附近派出所尋求協助。

台東女子要到郵局匯款3萬元，經過行員、員警阻止，確定為詐騙集團。記者卜敏正／翻攝
台東女子要到郵局匯款3萬元，經過行員、員警阻止，確定為詐騙集團。記者卜敏正／翻攝
台東女子要到郵局匯款3萬元，經過行員、員警阻止，確定為詐騙集團。記者卜敏正／翻攝
台東女子要到郵局匯款3萬元，經過行員、員警阻止，確定為詐騙集團。記者卜敏正／翻攝

詐騙集團 郵局 愛情

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