北巿議員母喪遭檢舉違規停車 警勸離並開900元罰單

台北市議員陳政忠因近日母喪，停車場搭建靈堂舉行喪事，8月7日上午議員座車遭檢舉違規停車在延平北路、社政路小巷口，警方到場認定現場是私人車庫，但車身部分壓到紅線，致電議員移車勸離，且開出900元違規停車罰單。

網友在臉書「我是社子人」發文「議員的車就可以違規停車造成民眾不便嗎？」內容指延平北路6段與社正路，長期都有出入陳姓議員服務處的車停放，有時是轎車，有時是休旅車，造成社正路巷子出來的車無法右轉。

此網友稱，經社子派出所和110專線舉報，警方稱是私人地無法檢舉，質疑是否因議員的車才不方便開單「我就住在社子，我每天看到一次就會檢舉一次，我每天檢舉完不移車，我就想盡辦法上社群媒體讓大家公審，如果私人地停車會造成交通不便，轄區派出所是否該檢討紅白線劃設之必要性？」

據悉，陳議員的車輛原本停放在停車場，但因7月底陳議員母喪，停車場用來搭建靈堂舉辦喪禮，但逢農曆七月，有不可出殯禁忌，喪禮預計至農曆8月1日、國歷8月27日出殯，喪禮期間陸續有親友前往悼念。

社子派出所回應，昨日接獲民眾檢舉議員服務處旁有車輛違停，到場認定是私人車庫，車身部分壓到紅線，立即致電議員請車主移車，並開900元罰單，相較於一般民眾，勸離是不會開單，警方已用高標準開罰。