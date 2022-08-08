快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北巿議員母喪遭檢舉違規停車 警勸離並開900元罰單

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市議員陳政忠因近日母喪，停車場搭建靈堂舉行喪事，8月7日上午議員座車遭檢舉違規停車在延平北路、社政路小巷口，警方到場認定現場是私人車庫，但車身部分壓到紅線，致電議員移車勸離，且開出900元違規停車罰單

網友在臉書「我是社子人」發文「議員的車就可以違規停車造成民眾不便嗎？」內容指延平北路6段與社正路，長期都有出入陳姓議員服務處的車停放，有時是轎車，有時是休旅車，造成社正路巷子出來的車無法右轉。

此網友稱，經社子派出所和110專線舉報，警方稱是私人地無法檢舉，質疑是否因議員的車才不方便開單「我就住在社子，我每天看到一次就會檢舉一次，我每天檢舉完不移車，我就想盡辦法上社群媒體讓大家公審，如果私人地停車會造成交通不便，轄區派出所是否該檢討紅白線劃設之必要性？」

據悉，陳議員的車輛原本停放在停車場，但因7月底陳議員母喪，停車場用來搭建靈堂舉辦喪禮，但逢農曆七月，有不可出殯禁忌，喪禮預計至農曆8月1日、國歷8月27日出殯，喪禮期間陸續有親友前往悼念。

社子派出所回應，昨日接獲民眾檢舉議員服務處旁有車輛違停，到場認定是私人車庫，車身部分壓到紅線，立即致電議員請車主移車，並開900元罰單，相較於一般民眾，勸離是不會開單，警方已用高標準開罰。

警方指出，由於社子、葫蘆堵小巷眾多，民眾若對車輛位置是否屬於私人土地有疑義，可聯繫權責單位認定道路屬性。

網友在臉書po文指出議員坐車違規停車。圖／翻攝臉書我是社子人
網友在臉書po文指出議員坐車違規停車。圖／翻攝臉書我是社子人

停車場 罰單

延伸閱讀

苗栗10大路科技執法將上路 違規取締重點苗警報你知

苗栗違規停人行道 逕行舉發單連開6張終於移車

北巿政見第一道菜 舒緩內湖交通陳時中提6大解方

北巿旅館凌晨火災 派出所員警就近帶回旅客安撫泡茶

相關新聞

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

高雄市農業局「神農市集」昨於凹子底森林公園風光啟用，今晨卻傳出意外；廠商將懸掛看板已拆卸螺絲的鋁合金鋼架，遺留現場，一名53歲林姓晨運男子，在鋼架做單槓時，鋼架當場倒塌...

高雄公寓失火11人受困 父子逃難一度失聯 兒躲屋內獲救

高雄市苓雅區輔仁路177巷一棟公寓地下室，今上午11時35分突然竄火，火勢引起的大量濃煙往樓梯間上竄，一度造成11名住戶...

大貨車司機打瞌睡追撞工程車 國1北上苗栗頭份大塞車

國道中山高北上112k近頭份交流道前，今天上午11點左右發生大貨車追撞工程車事故，肇事駕駛及工程車上兩名工人受輕傷送醫，...

高雄楠梓民宅惡火2人送醫 男失去呼吸心跳、女昏迷

高雄市楠梓區秀群路上一處民宅今天下午1時49分許，傳出火警，消防獲報後，出動16車33人前往滅火，火勢於2時17分許撲滅，初步了解，這場火警有一對男女受傷送醫...

桃園舞廳疑無牌營業遇臨檢 5失聯移工開溜被警甕中捉鱉

桃園市警方昨晚針對八大娛樂場所臨檢，其中桃園區一家移工舞廳未標示容留人數，疑無牌營業，另有5名客人是失聯移工，往地下室逃...

足感心！父親節前夕南警開道 7分鐘助孕婦到院平安產子

父親節前夕陳姓孕婦在家中發現羊水已破，馬上由家人駕車前往婦產科診所生產，不巧遇到下班交通尖峰時刻，車水馬龍，家屬心急如焚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。