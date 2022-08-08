婦人盼為身障兒請看護 怒闖北市府砸社會局長盆栽

台北市政府今上午9時許，傳出有一名婦人，溜進大樓闖入社會局局長辦公室，還將辦公室內盆栽摔爛在地。社會局表示，該名個案母親對於照顧要求相對較高，一直以來無法達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，對於看護聘僱上又更加困難，將再積極提供協助。

社會局表示，此案因家中有照顧需求的身心障礙孩子，過去社會局協助個案母親聘請過外籍看護，也媒合過長照居服及機構，也利用民間捐款支應相關照顧費用，不過個案母親對於照顧要求相對較高，所以一直以來無法與個案母親達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，對於看護聘僱上又更加困難。