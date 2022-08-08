聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人盼為身障兒請看護 怒闖北市府砸社會局長盆栽
台北市政府今上午9時許，傳出有一名婦人，溜進大樓闖入社會局局長辦公室，還將辦公室內盆栽摔爛在地。社會局表示，該名個案母親對於照顧要求相對較高，一直以來無法達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，對於看護聘僱上又更加困難，將再積極提供協助。
社會局表示，此案因家中有照顧需求的身心障礙孩子，過去社會局協助個案母親聘請過外籍看護，也媒合過長照居服及機構，也利用民間捐款支應相關照顧費用，不過個案母親對於照顧要求相對較高，所以一直以來無法與個案母親達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，對於看護聘僱上又更加困難。
社會局表示，因此，今上午個案母親情緒激動下衝進北市府社會局辦公室砸了一盆盆栽後離去，社會局允諾將再積極協助個案母親媒合相關照顧資源，盼能理性溝通更不鼓勵用暴力行為訴求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言