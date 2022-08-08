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婦人盼為身障兒請看護 怒闖北市府砸社會局長盆栽

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導

台北市政府今上午9時許，傳出有一名婦人，溜進大樓闖入社會局局長辦公室，還將辦公室內盆栽摔爛在地。社會局表示，該名個案母親對於照顧要求相對較高，一直以來無法達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，對於看護聘僱上又更加困難，將再積極提供協助。

社會局表示，此案因家中有照顧需求的身心障礙孩子，過去社會局協助個案母親聘請過外籍看護，也媒合過長照居服及機構，也利用民間捐款支應相關照顧費用，不過個案母親對於照顧要求相對較高，所以一直以來無法與個案母親達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，對於看護聘僱上又更加困難。

社會局表示，因此，今上午個案母親情緒激動下衝進北市府社會局辦公室砸了一盆盆栽後離去，社會局允諾將再積極協助個案母親媒合相關照顧資源，盼能理性溝通更不鼓勵用暴力行為訴求。

北市府今上午有一名婦人緒激動，衝進社會局辦公室砸了一盆盆栽後離去。圖／社會局提供
北市府今上午有一名婦人緒激動，衝進社會局辦公室砸了一盆盆栽後離去。圖／社會局提供

外籍看護 盆栽 疫情

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