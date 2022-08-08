大貨車司機打瞌睡追撞工程車 國1北上苗栗頭份大塞車

國道中山高北上112k近頭份交流道前，今天上午11點左右發生大貨車追撞工程車事故，肇事駕駛及工程車上兩名工人受輕傷送醫，現場維持單車道通行，目前已排除，肇事原因由國道警方調查釐清中。

苗栗縣消防局指出，上午10點57分經國道2隊勤務中心轉報，現場工程車有2名人員受困，大貨車1人受傷；勤務指揮中心加派器材車及兩輛救護車前往支援，11點19分特搜71器材車抵達現場，協助處理3名傷者送往為恭醫院。

國道警方表示，肇事大貨車洪姓司機（33歲）疑疲勞駕駛打瞌睡，從中線車道偏移到外線車道，撞上外線車道施工的工程車，大貨車再偏移到內線車道才煞停。現場因吊掛作業，僅開放1線車道通行，造成後方大塞車，約12點30 分左右排除，恢復車流。