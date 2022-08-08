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城中城事件1人升官9人受懲處 議員替消防兄弟討公道

聯合報／ 記者林巧璉王昭月／ 高雄即時報導

城中城事件日前一審剛判決，高市無黨聯盟議員李順進今早替此案被懲處的消防 弟兄抱屈，批現任消防局長王志平從高雄氣爆事件起一路升官，卻讓少數消防弟兄背過，且最近北漂子弟要回鄉，竟設「面試」機制，盼市長主持公道。市長陳其邁表示，人事懲處升遷，局方由人評會審議，此事會再檢討。

李順進表示，民國103年高雄氣爆死32人，造成消防局主祕勘災時發生不測，當時災防中心的執行長是吳宏謀，祕書是高市現任的消防局長王志平。去年高市城中城大火死46人，市長雖都市計畫手段強制解決，但為了善了，為了要給交代，卻有9名消防弟兄被降職調職，僅王志平局長一路升官，消防弟兄一路背過，也讓消防弟兄眷屬受傷害。

李說，城中城事件市府通通都無罪，沒有責任，但有9個弟兄被究責，有人從大隊長連降2級成專員，升遷兩級是要花十幾年才能做到，結果局長任內一路升官，把弟兄當成什麼？希望期待市長陳其邁能還給消防弟兄，特別是9名被記過的消防弟兄清白公道，才能鼓勵公務人員勇於任事。「這九名弟兄及他們的家屬，因為城中城事件受創，抬不起頭來」。

另，李順進也批評，有些北漂子弟要返鄉服務，照制度就好，不解消防局長為何還安排面試，「是不是看不上的，就不要用？」

市長陳其邁表示，人事懲處升遷，居內由人評會審議，除非高階文官，才需簽至市府，他肯定基層消防弟兄的付出，也尊重消防局人評會的懲處，此事會請消防局檢討，看能否在法規允許範圍內有申訴的管道。

陳其邁 北漂 氣爆

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