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小貨車機件故障溫度升高 雪山隧道裡載運紙板冒煙

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5雪山隧道南下24.5公里外側車道，今天上午10點多一輛小貨車因機件故障車輛溫度升高，造成所載運的紙板冒煙，國九隊員警立即趕到現場灑水降溫，造成車流回堵3公里多，直到10點42分排除，逐漸恢復交通。

天氣熱，雪隧裡的溫度更高，今天是周一，上午原本車流量就大，雪山隧道南下24.5公里發生事故，一度傳出是兩輛車追撞冒煙，經查是一輛小貨車因機件故障，造成車輛引擎溫度升高，外側車道緊急封閉。

國九道表示，43歲吳姓駕駛，今天上午從樹林載貨要到宜蘭，貨車是載運冷氣風管，但是在車斗下方有墊著紙板，雪山消防分隊人員以溫度儀探測，溫度升高原因是車斗下方的柴油觸媒轉換器溫度升高，導致紙板接近發煙點，由警消及駕駛人協助灑水降溫。

當時兩線道變成一線道，造成車流回堵將近半小時排除，直到10點42分逐漸恢復交通。

天熱隧道溫度高，今天有輛小貨車機件故障溫度升高，在雪山隧道裡冒煙。圖／國九隊提供
天熱隧道溫度高，今天有輛小貨車機件故障溫度升高，在雪山隧道裡冒煙。圖／國九隊提供
天熱隧道溫度高，今天有輛小貨車機件故障溫度升高，在雪山隧道裡冒煙。圖／國九隊提供
天熱隧道溫度高，今天有輛小貨車機件故障溫度升高，在雪山隧道裡冒煙。圖／國九隊提供

雪山 車道

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