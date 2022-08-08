聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南男涉砍死嬸嬸 持刀拒捕腿中彈被逮
台南市善化區胡姓男子今天上午涉嫌持刀攻擊73歲的嬸嬸致死，又持刀拒絕配合員警調查，員警對空對地鳴槍警告時，跳彈擊中胡男腿部，將胡男制伏送醫，詳情由警方釐清中。
台南市警消單位上午8時許接獲報案，指稱善化區胡家里1名73歲婦人身上疑似多處刀傷倒臥家中，警消人員到場時發現婦人心肺功能喪失，送醫急救仍宣告不治，涉嫌犯案的胡姓男子則逃離現場。
員警隨後在附近地區巡查胡男行蹤時，在一處民宅前發現胡男持刀靠近，員警喝令胡男放下武器配合調查無效，先對空鳴槍，再朝地面擊發2槍，結果形成跳彈，意外擊中胡男腿部，順勢將胡男制伏送醫。
警方初步調查發現，胡男過去曾多次鬧事，不料今天竟持刀攻擊嬸嬸致死，胡男經送醫後暫無生命危險，詳細案情有待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言