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台南男涉砍死嬸嬸 持刀拒捕腿中彈被逮

中央社／ 台南8日電

台南市善化區胡姓男子今天上午涉嫌持刀攻擊73歲的嬸嬸致死，又持刀拒絕配合員警調查，員警對空對地鳴槍警告時，跳彈擊中胡男腿部，將胡男制伏送醫，詳情由警方釐清中。

台南市警消單位上午8時許接獲報案，指稱善化區胡家里1名73歲婦人身上疑似多處刀傷倒臥家中，警消人員到場時發現婦人心肺功能喪失，送醫急救仍宣告不治，涉嫌犯案的胡姓男子則逃離現場。

員警隨後在附近地區巡查胡男行蹤時，在一處民宅前發現胡男持刀靠近，員警喝令胡男放下武器配合調查無效，先對空鳴槍，再朝地面擊發2槍，結果形成跳彈，意外擊中胡男腿部，順勢將胡男制伏送醫。

警方初步調查發現，胡男過去曾多次鬧事，不料今天竟持刀攻擊嬸嬸致死，胡男經送醫後暫無生命危險，詳細案情有待進一步釐清。

台南市善化區胡姓男子今天上午涉嫌持刀攻擊73歲的嬸嬸致死，又持刀拒絕配合員警調查，員警對空對地鳴槍警告時，跳彈擊中胡男腿部，將胡男制伏送醫，詳情由警方釐清中。圖／ingimage
台南市善化區胡姓男子今天上午涉嫌持刀攻擊73歲的嬸嬸致死，又持刀拒絕配合員警調查，員警對空對地鳴槍警告時，跳彈擊中胡男腿部，將胡男制伏送醫，詳情由警方釐清中。圖／ingimage

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