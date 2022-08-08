接連誤闖台西段快速道吃罰單 不是七月見鬼是導航害的

雲林縣東西向快速道路台西段最近兩天接連有多名騎士甚至行人都誤闖，遭警方攔下開罰單，他們的理由都是因跟著導航跑，才會誤闖快速道路「農曆七月真是活見鬼！」警察則提醒指出，快速道路不同於都會區的高架橋，輕型機車是上不得，導航器並不知所騎的機車是輕型或大重機，騎士接下罰單均感無奈。

目 前正值暑假，許多年輕人選擇機車環島，最近警方取締多起機車誤闖快速道路被攔，結果他們的理由都一樣，都是跟著導航器跑才會誤上快道，警察雖同情他們是無心之過，但仍被警方依違反道路交通管理處罰條例第33條1項第4款、45條1項1款開單舉發，使他面臨吞下3千到6千元的罰單，成為他們環島最大一筆「開銷支出」。

接下罰單的環島年輕人無奈表示，他們環島一路都很節省，夜宿都選最便宜旅宿，甚至打工換宿，沒想到一個誤闖就吃下3千元以上罰單，實感沈重，都是導航惹的禍「七月見鬼亂帶路！」

台西分局表，近兩天接連獲報或路檢時取締機車騎士誤闖快道案件，20歲李姓騎士大白天騎上台78東西向快速道路，被警車攔下，他甚感驚慌，連忙向警察解釋他並非故意闖快道，因人生地不熟只能靠導航帶路，他從元長騎機車要到三條崙訪友，因導航指引行駛，沒想到竟誤闖至快速道路，他也很害怕，但又無法逆向下交流道，只好往前想說到下個交流道才下，沒想到就遇上警察了。

無獨有偶，21歲的鄭姓年輕人，昨晚也騎機車逆向行駛台78線快速道路西往東8.5公里處，有人通報，警車趕往攔檢，他被攔下時指稱使用導航系統導航路線，一路都未感到怪異，直到看到有警車來，他才知道自己誤闖快速道，員警引導他騎到平面道路，並依違反道路交通處罰條例開單舉發，他甚感無奈。

不僅機車，連行人也誤闖，一位頭戴斗笠手拿棍杖的老翁，今天沿著東勢鄉交流道也正要走上快速道路，被剛好路過的警車發現，員警上前攔住去路，並將這名70歲喑啞老翁載回警所休息，警方發現他神情疲累，得知他雙眼已經快看不見了，才會誤闖快速道路，即通知家人將他帶回家。