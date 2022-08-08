苗栗10大路科技執法將上路 違規取締重點苗警報你知

苗栗縣10大易肇事、違規路口科技執法系統下個月建置完成，警方「量身打造」，今天公布各個路口取締違規項目，將運用動態錄影、人工智慧過濾執法開單，遏阻違規及減少交通事故。

縣警局運用行政院補助「協助地方政府建置交通科技執法設備」3000多萬元，盤點全縣10大易肇事、違規路口，建置科技執法系統，目前一些路口系統及相關標誌、標線已完成，許多民眾都在問「開始取締了嗎？」並想知道行人違規是否也納入取締。

縣警局交通隊指出，科技執法系統要求下個月全部建置完成，後續還有驗收、宣導等程序，上路執法時間仍不能確定，將來會24小時錄影取締，以有號牌的車輛為取締違規目標，提醒用路人注意遵守交通規則。

警方並分析路口事故、違規，及環境等因素，根據路口擬訂取締違規項目，苗栗市部分，中正路、為公路口：跨越雙白線、未依標線行駛、車輛不停讓行人、路口未淨空；恭敬路、信義街口：違規停車、車輛不停讓行人、闖紅燈。

頭份市部分，中華路、自強路口：違規停車、闖紅燈、超速、車輛不停讓行人；中正路、信東路口：車輛不停讓行人、車輛逆向行駛；中央路、自強路口 （含為恭醫院正門口前網狀線）：未保持路口淨空、闖紅燈、超速、車輛不停讓行人。

中央路、中興路口：車輛不停讓行人、占用左轉車道直行、機車未依兩段式左轉；中央路、永貞路口：機車未依兩段式左轉、闖紅燈、超速、左轉車占用直行車道。