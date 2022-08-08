午後怪風里港普度棚架倒塌 砸斷鼻梁顴骨9人送醫影片曝

屏東縣7日下起午後雷陣雨，里港鄉公所在第一公墓納骨塔舉行中元普度法會，昨天下午2點半，風雨交加，瞬間一陣怪風將棚架吹起，棚架、桌子瞬間倒塌散落一地，9人送醫，44歲柯女傷勢較重，臉部多處骨折，住院治療中，現場影片今曝光。

根據現場影片，原本下著雨，突然出現一陣風勢，約一分鐘棚架瞬間被吹起，民眾連忙趕緊跑進室內，也在騎樓提醒還在戶外的民眾趕緊進來。此事里港鄉在地社群引發討論，有民眾餘悸猶存形容，現場宛若災難現場，回想起來還會發抖。

普度法會棚架倒塌，9人送醫共5女4男，44歲柯女臉部被打中，鼻梁骨、右眼眶骨與顴骨骨折，住院治療中，其餘8人昨天晚間出院。