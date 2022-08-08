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高雄男女喝得爛醉搭小黃 司機拒載衝突警噴辣椒水制伏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市郭姓男子和丁姓女子今天凌晨在鳳山區一間熱炒店飲酒後，叫計程車，司機到現場載不到人，離開又返回，見2人爛醉，說不清目的地拒載，雙方起口角衝突，警方獲報趕抵，郭仍不斷叫囂，遭警噴辣椒水制伏。

警方指出，59歲的郭姓男子和51歲的丁姓女子今天凌晨在熱炒店飲酒後，叫計程車返家，當時王姓計程車司機到現場後，沒看到人離去，2人又打去車行，王男折返現場，因受不了2人喝得爛醉，丁女一直盧，當下表明拒載。

豈料，王男拒載言詞引發郭男不滿，雙方起口角和肢體拉扯，警方獲報趕抵現場，郭男仍不斷咆哮，不願上警車，警方噴辣椒水將郭制伏，由於雙方掛彩互提傷害告訴，因當街衝突，警詢後依違反社會秩序維護法及傷害罪嫌送辦。

高雄郭姓男子喝得爛醉，不滿計程車運匠拒載，不斷咆哮，也不願上警車，最後遭警方噴辣椒水制伏。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子喝得爛醉，不滿計程車運匠拒載，不斷咆哮，也不願上警車，最後遭警方噴辣椒水制伏。記者石秀華／翻攝
喝醉的郭男不停叫囂，遭警方噴辣椒水制伏。記者石秀華／翻攝
喝醉的郭男不停叫囂，遭警方噴辣椒水制伏。記者石秀華／翻攝

計程車 傷害罪 高雄市

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