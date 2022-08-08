聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男女喝得爛醉搭小黃 司機拒載衝突警噴辣椒水制伏
高雄市郭姓男子和丁姓女子今天凌晨在鳳山區一間熱炒店飲酒後，叫計程車，司機到現場載不到人，離開又返回，見2人爛醉，說不清目的地拒載，雙方起口角衝突，警方獲報趕抵，郭仍不斷叫囂，遭警噴辣椒水制伏。
警方指出，59歲的郭姓男子和51歲的丁姓女子今天凌晨在熱炒店飲酒後，叫計程車返家，當時王姓計程車司機到現場後，沒看到人離去，2人又打去車行，王男折返現場，因受不了2人喝得爛醉，丁女一直盧，當下表明拒載。
豈料，王男拒載言詞引發郭男不滿，雙方起口角和肢體拉扯，警方獲報趕抵現場，郭男仍不斷咆哮，不願上警車，警方噴辣椒水將郭制伏，由於雙方掛彩互提傷害告訴，因當街衝突，警詢後依違反社會秩序維護法及傷害罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言