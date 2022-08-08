高雄男女喝得爛醉搭小黃 司機拒載衝突警噴辣椒水制伏

高雄市郭姓男子和丁姓女子今天凌晨在鳳山區一間熱炒店飲酒後，叫計程車，司機到現場載不到人，離開又返回，見2人爛醉，說不清目的地拒載，雙方起口角衝突，警方獲報趕抵，郭仍不斷叫囂，遭警噴辣椒水制伏。

警方指出，59歲的郭姓男子和51歲的丁姓女子今天凌晨在熱炒店飲酒後，叫計程車返家，當時王姓計程車司機到現場後，沒看到人離去，2人又打去車行，王男折返現場，因受不了2人喝得爛醉，丁女一直盧，當下表明拒載。