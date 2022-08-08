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嘉縣偵查隊員買便當糾紛店家告竊盜 受理分局：消費糾紛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

臉書粉專「靠北police」前天有自稱嘉義縣海區某分局警員，貼文爆料，指控隔壁某分局支援偵查隊女警員買便當，與店家吵架，涉嫌竊盜，轄區分局獲報聯絡她到案，置之不理，質疑「有關係就沒關係！」

「靠北police2328」貼文說，「本人現職嘉縣警局某分局，要靠北嘉縣某分局偵查隊吳姓警員，你來我們轄區買便當跟吵架，鬧得店家不爽就算了，結果店家調監視器，發現你在店員不注意的時候，伸手進去偷東西，店家憤而報案。

我們同事聯絡你到案，你也不理我們，反倒是請你們當地民代前來騷擾無辜同事，試問妳從畢業馬上進偵查隊，支援4年多，不知道竊盜是公訴罪嗎？然後本案時至今日，也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」

受理報案分局調查，偵查隊女警與母親到某便當店，買5個便當，為停車問題與店家爭執，買5個便當拿8包醬料包，誤以為醬料包免費，店家指控多拿3包醬料包，最後未提告竊盜，當事人完成筆錄，無檢舉內容指稱不調查，或找民代騷擾，全案認定消費糾紛，貼文者是否自家警員，或另有其他人士，仍待調查釐清。

臉書粉專「靠北police」前天有自稱嘉義縣海區某分局警員，貼文爆料，指控隔壁某分局支援偵查隊女警員買便當，與店家吵架，涉嫌竊盜。記者魯永明／攝影
臉書粉專「靠北police」前天有自稱嘉義縣海區某分局警員，貼文爆料，指控隔壁某分局支援偵查隊女警員買便當，與店家吵架，涉嫌竊盜。記者魯永明／攝影
臉書粉專「靠北police」前天有自稱嘉義縣海區某分局警員，貼文爆料，指控隔壁某分局支援偵查隊女警員買便當，與店家吵架，涉嫌竊盜。記者魯永明／翻攝
臉書粉專「靠北police」前天有自稱嘉義縣海區某分局警員，貼文爆料，指控隔壁某分局支援偵查隊女警員買便當，與店家吵架，涉嫌竊盜。記者魯永明／翻攝

便當 竊盜

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