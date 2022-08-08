聽新聞
test
0:00 / 0:00
葫蘆谷17人溯溪受困獲救 溯溪專家：找專業帶團很重要
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時，摸黑搶救脫困；中華民國溪谷運動協會顧問劉朝維說，溯溪要有救生衣等裝備，專業教練帶領1人帶5人，出發前注意氣象預報。
消防局說，17名遊客有11人來自台南親友團，年紀最大50多歲，最小10多歲，另1團6人都是年輕人，來自高雄，他們將葫蘆谷當成溯溪秘境，組團前往，遭遇山洪暴發險發生意外。
溪谷運動協會顧問劉朝維，提供協會以中埔鄉「築夢森居」作基地，開設溯溪專業課程及體驗課程，由專業教練授課帶領到溪流實作。他說，行政院開放山林，配套、教育不足，發生許多意外事件，協會希望倡導「安全溯溪」，讓大家從事相關活動時能確保自身安全。
他說，自然水域潛藏危險，這2天氣象預報山區有暴雨，行前就要注意，山林有各種危機，天氣突然變化，是有經驗的人發現不對勁，要趕快撤離，找專業教練帶團很重要，要帶溯溪裝備。
溯溪多用橫渡方式，除頭盔、救生衣、防滑鞋，教練還要帶繩子，避免滑倒遭沖走，儘管看似安全的溪流也暗藏危險，包括淺藏暗流、滑石、山洪等，都要注意。
劉朝維表示，推廣溯溪除基地上課，也會到溪流實際練習，推廣自然環境教育及安全地溯溪，協會重視培育師資，除上完初中高階課程，還要實際參與，才能了解自然水域可能遇到的狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言