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葫蘆谷17人溯溪受困獲救 溯溪專家：找專業帶團很重要

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時，摸黑搶救脫困；中華民國溪谷運動協會顧問劉朝維說，溯溪要有救生衣等裝備，專業教練帶領1人帶5人，出發前注意氣象預報。

消防局說，17名遊客有11人來自台南親友團，年紀最大50多歲，最小10多歲，另1團6人都是年輕人，來自高雄，他們將葫蘆谷當成溯溪秘境，組團前往，遭遇山洪暴發險發生意外。

溪谷運動協會顧問劉朝維，提供協會以中埔鄉「築夢森居」作基地，開設溯溪專業課程及體驗課程，由專業教練授課帶領到溪流實作。他說，行政院開放山林，配套、教育不足，發生許多意外事件，協會希望倡導「安全溯溪」，讓大家從事相關活動時能確保自身安全。

他說，自然水域潛藏危險，這2天氣象預報山區有暴雨，行前就要注意，山林有各種危機，天氣突然變化，是有經驗的人發現不對勁，要趕快撤離，找專業教練帶團很重要，要帶溯溪裝備。

溯溪多用橫渡方式，除頭盔、救生衣、防滑鞋，教練還要帶繩子，避免滑倒遭沖走，儘管看似安全的溪流也暗藏危險，包括淺藏暗流、滑石、山洪等，都要注意。

劉朝維表示，推廣溯溪除基地上課，也會到溪流實際練習，推廣自然環境教育及安全地溯溪，協會重視培育師資，除上完初中高階課程，還要實際參與，才能了解自然水域可能遇到的狀況。

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷2個團體共17人，昨天下午溯溪，遇午後大雨山洪暴發受困，消防局救難人員費時近3小時搶救脫困。記者魯永明／翻攝

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