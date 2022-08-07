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妹婿駕車導航窄嘉縣鄉道 墜坡釀胞姊夫妻2死 死因出爐

聯合報／ 記者魯永明林伯驊／嘉義即時報導

兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，疑天雨路況不熟，車輛滑落邊坡，造成後座邱姓婦人及林姓丈夫困在車內，兩人救出時已無生命跡象，送醫不治；由於駕駛為邱婦的妹婿，家屬今參與相驗，表示不會提告。

檢警相驗確認，65歲邱姓婦人血胸、創傷性休克死亡，65歲林姓丈夫則頭部鈍性創傷、創傷性休克死亡。

檢警查出，邱姓婦人和丈夫林姓男子，和邱婦62歲胞妹、68歲賴姓妹婿，4人開1輛休旅車從台北到嘉義旅遊，昨天下午從嘉縣大埔鄉，要開車上國道三號中埔交流道，卻導航開到嘉143線，路況不熟加上下雨，不慎滑落邊坡20、30公尺。

嘉縣消防局昨下午3點24分獲報派遣5輛消防車、4輛救護車，共18名消防人員，賴姓駕駛脫困後，感到頭暈胸痛；不過其他3人受困車內，6點48分救出後座的邱姓婦人，但無生命跡象；7點4分救出右前座邱姓婦人，全身多處擦傷、意識清楚；林姓男子遭樹幹倒壓，最後被救出來，也無生命跡象。

駕駛賴姓男子指出，天雨路滑又不熟路況，不慎開下邊坡，已經來不及煞住；死者夫妻檔的家屬今接受問訊，暫不對過失罪嫌提出告訴，檢警將深入了解發生經過，再判斷相關責任。

兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，不慎墜邊坡，釀兩人死亡。記者林伯驊／翻攝
兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，不慎墜邊坡，釀兩人死亡。記者林伯驊／翻攝
兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，不慎墜邊坡，釀兩人死亡。記者林伯驊／翻攝
兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，不慎墜邊坡，釀兩人死亡。記者林伯驊／翻攝
兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，不慎墜邊坡，釀兩人死亡。記者林伯驊／翻攝
兩對夫妻昨天開車要從嘉義縣大埔鄉返回北部，導航帶至嘉143線鄉道小路，不慎墜邊坡，釀兩人死亡。記者林伯驊／翻攝

丈夫 大埔

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