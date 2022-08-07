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15歲騎車載16歲 下阿里山疑下雨打滑 撞對向轎車1死
15歲林姓少年昨天涉騎機車載著16歲林姓少年，和另輛也是未成年的男女雙載機車，一起上阿里山遊玩；不料下山騎經阿里山公路41公里公田段，兩名林姓少年的機車疑打滑自摔，並擦撞對向轎車，導致後座少年當場重傷，送醫急救仍不治；檢方今相驗，死者家屬表明要提告。
檢方今相驗確認，16歲林姓少年因創傷性休克死亡，他家屬應訊時，難以接受意外，表示要對肇事者提出過失致死罪嫌告訴；檢警目前將機車駕駛15歲林姓少年、轎車駕駛25歲劉姓女子，暫列嫌疑人，但詳細肇責，待車輛事故委員會進一步鑑定。
檢警查出，還在學的林姓少年，從台中南下到嘉義找朋友，並由1名成年人租來兩輛機車，由15歲林姓少年載他，另輛機車則為1名少年和少女雙載，兩輛機車一起上阿里山遊玩。
昨下午兩機車沿阿里山公路下山，當時正下雨，3點50分許，兩名林姓少年騎經41公里番路鄉公田段，疑打滑自摔，人車噴飛，正巧擦撞對向銀色轎車；後座林姓少年的頭部、軀幹等全身外傷，當場失去呼吸心跳，救護車送醫後，當天近6點仍不治。
檢警釐清，機車駕駛林姓少年、轎車駕駛劉女都無酒駕，林姓少年仍在開刀中，尚未製作筆錄。
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