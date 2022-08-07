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夫目睹妻摔落柴山鐘乳石洞峭壁 她被救出送醫宣告不治
高雄市林姓女子今天上午和丈夫及友人等一行5人爬柴山，途經觀景台旁山路陡坡，林女走在丈夫前方，換手拉繩索時，不慎失足摔落高約5、60公尺的鐘乳石洞峭壁，消防局獲報派出19人上山搜救，攀降至峭壁下方，將已無氣息的林女吊掛至陸地，雖送醫搶救仍宣告不治。
據了解，家住大社區的56歲林姓女子今天上午和丈夫及友人相約前往爬柴山，10時50分許，林女等一行人攀爬至有「高雄鳥瞰」之稱的柴山觀景台旁，當時林女走在前方，因身處陡坡，邊坡有繩索可拉，林女疑拉繩累了，換手拉繩時，不慎失足摔落邊坡，整個人直接滑落鐘乳石洞的峭壁。
林女丈夫眼見妻子滑落，措手不及，只能眼睜睜看著妻子掉落峭壁，由於該處手機收訊不良，林女丈夫在峭壁旁等候，友人爬至觀景台後，測試手機訊號可通，才趕緊通報119。
立即出動10車19人上山搜救，轄區鼓山警分局警方也趕抵現場，警消在龍泉寺登山口設前進指揮所，展開搜救任務。
救援人員於12時11分許，發現受傷的林姓女子摔落高約5、60公尺的鐘乳石洞峭壁，由於當地是有「龍谷」之稱的為柴山特殊地形，峭壁陡峭，徒增救援困難，特搜人員花費一番工夫，身綁繩索冒險攀降至不到1公尺寬的峭壁下，將意識已模糊的林女吊掛上岸。
林女被救上來時，救護人員發現她已無呼吸心跳，搜救人員隨即以軟擔架、人力搬運的方式，將林女送下山送醫急救，但送醫途中即OHCA，經院方搶救在下午近3時許宣告不治。
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