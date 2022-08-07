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澎湖今夏第3起戲水意外 男七美浮潛溺水送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖夏季遊客絡繹不絕，今夏屢傳戲水意外，來自彰化的23歲陳姓男子到澎湖旅遊，今天下午在七美鄉臥牛灣海域進行浮潛活動時，不慎溺水，雖經其他遊客救上岸，送醫仍宣告不治；七月底至今，澎湖海域已發生3起溺水意外，造成2人死亡。

澎湖縣政府消防局今天傍晚4時49分許，接獲民眾報案指稱，七美鄉臥牛灣海域有1名遊客溺水，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即出動七美分隊救護車等2車3人前往救援，由小隊長許自財現場指揮。

消防員抵達現場，發現溺水的陳姓男子從彰化到澎湖旅遊，在當地海域進行浮潛活動時發生溺水情形，現場有2名熱心民眾拖帶救上岸邊，陳男當時已呈OHCA狀態。

救護人員立即給予急救並使用AED電擊1次等處置，雖緊急往七美衛生所急救，仍宣告不治；陳男溺水死亡成為澎湖今夏第三起戲水意外。

7月26日澎湖旅遊勝地吉貝島嶼，也發生來自桃園的22歲李姓女子，在浮潛活動中不幸溺水，送醫搶救不治；雲林縣20歲丁姓男子8月4日下午2點50分許，在馬公市山水沙灘戲水，疑不熟悉海況溺水，經熱心的外籍人士救上岸後，消防人員接手CPR後送醫急救，仍在加護病房觀察中。

澎湖縣七美鄉臥牛灣海域今天傍晚傳出來自彰化縣的陳姓男遊客進行浮潛活動時，不慎溺水，送醫搶救不治。圖／取自Google Map
澎湖縣七美鄉臥牛灣海域今天傍晚傳出來自彰化縣的陳姓男遊客進行浮潛活動時，不慎溺水，送醫搶救不治。圖／取自Google Map

溺水 澎湖縣

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