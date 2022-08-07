澎湖今夏第3起戲水意外 男七美浮潛溺水送醫不治

澎湖夏季遊客絡繹不絕，今夏屢傳戲水意外，來自彰化的23歲陳姓男子到澎湖旅遊，今天下午在七美鄉臥牛灣海域進行浮潛活動時，不慎溺水，雖經其他遊客救上岸，送醫仍宣告不治；七月底至今，澎湖海域已發生3起溺水意外，造成2人死亡。

澎湖縣政府消防局今天傍晚4時49分許，接獲民眾報案指稱，七美鄉臥牛灣海域有1名遊客溺水，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即出動七美分隊救護車等2車3人前往救援，由小隊長許自財現場指揮。

消防員抵達現場，發現溺水的陳姓男子從彰化到澎湖旅遊，在當地海域進行浮潛活動時發生溺水情形，現場有2名熱心民眾拖帶救上岸邊，陳男當時已呈OHCA狀態。

救護人員立即給予急救並使用AED電擊1次等處置，雖緊急往七美衛生所急救，仍宣告不治；陳男溺水死亡成為澎湖今夏第三起戲水意外。