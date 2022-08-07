聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖今夏第3起戲水意外 男七美浮潛溺水送醫不治
澎湖夏季遊客絡繹不絕，今夏屢傳戲水意外，來自彰化的23歲陳姓男子到澎湖旅遊，今天下午在七美鄉臥牛灣海域進行浮潛活動時，不慎溺水，雖經其他遊客救上岸，送醫仍宣告不治；七月底至今，澎湖海域已發生3起溺水意外，造成2人死亡。
澎湖縣政府消防局今天傍晚4時49分許，接獲民眾報案指稱，七美鄉臥牛灣海域有1名遊客溺水，請求派遣人車前往救援。
消防局獲報後，立即出動七美分隊救護車等2車3人前往救援，由小隊長許自財現場指揮。
消防員抵達現場，發現溺水的陳姓男子從彰化到澎湖旅遊，在當地海域進行浮潛活動時發生溺水情形，現場有2名熱心民眾拖帶救上岸邊，陳男當時已呈OHCA狀態。
救護人員立即給予急救並使用AED電擊1次等處置，雖緊急往七美衛生所急救，仍宣告不治；陳男溺水死亡成為澎湖今夏第三起戲水意外。
7月26日澎湖旅遊勝地吉貝島嶼，也發生來自桃園的22歲李姓女子，在浮潛活動中不幸溺水，送醫搶救不治；雲林縣20歲丁姓男子8月4日下午2點50分許，在馬公市山水沙灘戲水，疑不熟悉海況溺水，經熱心的外籍人士救上岸後，消防人員接手CPR後送醫急救，仍在加護病房觀察中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言