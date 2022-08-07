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影／葫蘆谷山洪暴發 搶救驚險畫面曝光
「嚇死了！天黑黑，山洪暴發受困」，遊客獲救嚇得臉色蒼白，他們說，下午雨來得太快，天黑得很快，溪谷山洪暴發，溪水湍急又深，大家不敢涉溪，報案手機收訊不好，擔心受怕會沒命，感謝消防救難人員搶救。
消防局說，11人同一個團體，來自台南安南區親友團，另一團6人來自高雄親友團。
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷，今天下午2個團體共17名遊客，因午後大雨、溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批救難人員，經近3小時，遊客脫困，其中6人躲滑水道旁山壁，救難人員摸黑架繩索、打照明燈，搶救脫困，遊客飽受驚嚇。
黃昏搶救，消防人員與時間賽跑，當地山路難行，車子難抵達，從台三線進入需1個多小時，山區通訊差，下午4點54分消防局獲報溪谷山洪暴發，當地3小時降雨67毫米，救難人員傍晚6點21分抵達，11名同團遊客受困人員，在救難人員引導下脫困。
消防人員抵達水勢較緩處，架設繩索進行人員脫困，另1團6名遊客，受困滑水道旁山壁，草山村長吳政龍帶路引導救難人員搶救，晚間8點救難人員接觸受困人員，搶救脫困。
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