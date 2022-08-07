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瞬間強風又大雨屏縣里港鄉普度法會棚架突倒塌 9人送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉公所8月5日到7日在第一公墓納骨塔舉行中元節秋季普度法會，今天7日接近尾聲，未料下午2點40分，里港鄉下起瞬間大雨，還刮起一陣怪風，瞬間吹倒法會棚架，造成約20人受傷，9人送醫救治，鄉長徐國銘表示，公所會負擔醫藥費。

屏東縣消防局今天下午2點48分接獲報案，里港鄉第一公墓納骨塔普度法會，因為風太大棚架遭吹倒，現場有9人送醫5女4男，年紀約在25歲到72歲之間，分別送往屏東醫院、寶建醫院、旗山醫院，傷勢包括，頭部、肢體擦傷等。

此事在里港鄉在地社團引起討論，一名受傷民眾發文說，「宛落災難片現場，在醫院中」，他自己就縫了7針。家人受傷也嚴重，認為現場風雨交加應該疏散。也有網友形容，「超可怕，棚架桌椅整個飛起來」。

里港鄉長徐國銘說，今天下午里港鄉突然下起猶如暴風雨，像颱風一樣風雨，棚架都有做好相關防固措施，合乎規定，但是風實在太大了，棚架幾乎從納骨塔左側打到右側，現場初估20人受傷，已請承辦人員將受傷民眾找出來，公所會負擔醫藥費。

屏東縣里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、屏東市區，今下午兩點下起大雨，雨勢約在下午4點停歇。

屏東縣里港鄉公所舉辦普度大會，下午瞬間強風又遇大雨，普度棚架桌椅瞬間倒塌，20人受傷，9人送醫，宛若災難現場。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉公所舉辦普度大會，下午瞬間強風又遇大雨，普度棚架桌椅瞬間倒塌，20人受傷，9人送醫，宛若災難現場。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉公所舉辦普度大會，下午瞬間強風又遇大雨，普度棚架桌椅瞬間倒塌，20人受傷，9人送醫，宛若災難現場。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港鄉公所舉辦普度大會，下午瞬間強風又遇大雨，普度棚架桌椅瞬間倒塌，20人受傷，9人送醫，宛若災難現場。記者劉星君／翻攝

屏東縣 法會 普度

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