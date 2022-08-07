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葫蘆谷山洪暴發驚魂 消防人員3小時搶救受困17人脫險

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困，另1團6人躲滑水道旁山壁，消防人員摸黑搶救，近8點接觸受困人員，搶救脫困。

黃昏搶救，消防人員與時間賽跑，當地山路難行，車子難抵達，從台三線進入需1個多小時，山區通訊差，救難人員，溪谷山洪暴發受困，傍晚6點21分抵達，11名同團遊客受困人員平安，救難人員引導脫困。

另一團6名遊客，受困滑水道旁山壁，草山村長吳政龍協助帶路引導救難人員搶救，近晚間8點消防人員接觸受困人員，搶救脫困。

消防局說，下午4點54分獲報有17名民眾受困葫蘆谷，立即派遣三和、番路、梅山、大埔、竹崎、梅山及雙福等分隊總計9車23人前往，傍晚6點04分抵達附近聯絡道路，由於17人受困深山，搜救隊僅能徒步前進，接觸到11人，協助撤離脫困，6人搜救隊在晚間近8點救援脫困。

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困，另1團6人躲滑水道旁山壁，消防人員摸黑搶救，近8點接觸受困人員，搶救脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困，另1團6人躲滑水道旁山壁，消防人員摸黑搶救，近8點接觸受困人員，搶救脫困。記者魯永明／翻攝

台三線 嘉義

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