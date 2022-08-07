葫蘆谷山洪暴發驚魂 消防人員3小時搶救受困17人脫險

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困，另1團6人躲滑水道旁山壁，消防人員摸黑搶救，近8點接觸受困人員，搶救脫困。

黃昏搶救，消防人員與時間賽跑，當地山路難行，車子難抵達，從台三線進入需1個多小時，山區通訊差，救難人員，溪谷山洪暴發受困，傍晚6點21分抵達，11名同團遊客受困人員平安，救難人員引導脫困。

另一團6名遊客，受困滑水道旁山壁，草山村長吳政龍協助帶路引導救難人員搶救，近晚間8點消防人員接觸受困人員，搶救脫困。