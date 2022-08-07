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搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

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搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷，昨天下午有2個團體共17名遊客，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困，另1團6人躲滑水道旁山壁，消防人員摸黑搶救。

黃昏搶救，消防人員與時間賽跑，當地山路難行，車子難抵達，從台三線進入需1個多小時，山區通訊差，救難人員，溪谷山洪暴發受困，傍晚6點21分抵達，11名同團遊客受困人員平安，救難人員引導脫困。

另一團6名遊客，受困滑水道旁山壁，草山村長吳政龍協助帶路引導救難人員搶救，消防局說，下午4點54分獲報有17名民眾受困葫蘆谷，立即派遣三和、番路、梅山、大埔、竹崎、梅山及雙福等分隊總計9車23人前往，傍晚6點04分抵達附近聯絡道路，由於17人受困深山，搜救隊僅能徒步前進，接觸到11人，協助撤離脫困，尚有6人搜救隊正前往通報地點。現場雨勢漸緩趨勢。

36年前發現的葫蘆谷滑水道，是曾文溪上游山麻湖溪的一段水域。平常它是一段裸露岩面溪床，每年5至10月溪水大增，岩面溪床就形成一道流速甚快的清涼瀑布，這條長寬各約30公尺、傾斜度約20度的天然滑水道，瀑布下方是10公尺寬水潭。

嘉義林管處說，葫蘆谷屬大埔事業區第57林班（約台3線320K處農路進入），屬開放自然山域，該區無設施，近年因天災造成周邊進入道路受阻。呼籲民眾近期因午後對流雲系發展旺盛，易有短時間強降雨，至山區活動務必評估危險性、注意自身安全。

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷，昨天下午有2個團體共17名遊客，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷，昨天下午有2個團體共17名遊客，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷，昨天下午有2個團體共17名遊客，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困。記者魯永明／翻攝
嘉義縣番路鄉草山村葫蘆谷，昨天下午有2個團體共17名遊客，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2小時，11名遊客平安脫困。記者魯永明／翻攝
36年前發現的葫蘆谷滑水道，是曾文溪上游山麻湖溪的一段水域。平常它是一段裸露岩面溪床，每年5至10月溪水大增，岩面溪床就形成一道流速甚快的清涼瀑布。記者魯永明／翻攝
36年前發現的葫蘆谷滑水道，是曾文溪上游山麻湖溪的一段水域。平常它是一段裸露岩面溪床，每年5至10月溪水大增，岩面溪床就形成一道流速甚快的清涼瀑布。記者魯永明／翻攝

嘉義 台三線

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