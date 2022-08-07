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葫蘆谷山洪暴發17人受困 11人平安6人待援
嘉義縣消防局下午5點多獲報，番路鄉草山村葫蘆峽谷，17人因午後大雨溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人車趕往搶救，傍晚6點21分抵達，受困人員11人平安，另有6人待援，消防人員搶救協助脫困。
消防局說，當地山路難行，車子難抵達，從台三線進入需1個多小時，救難人員還未到達，與受困者保持連繫，山區收訊不佳，回報人平安，溪谷山洪暴發受困，傍晚6點21分抵達，11名受困人員平安，另6人待援，24名救難人員運用繩索等裝備搶救。
嘉義氣象站說，番路山區下午3小時降雨65毫米。嘉義林管處說，當地所屬大埔事業區第57林班，災損未整修，路難進，未封閉，林管處員工會同消防人員前往搶救。番路鄉長林清根說，葫蘆谷天災受損，曾發生溺水意外，未開放戲水，當地路況不佳，午後大雨山洪暴發危險。
峽谷呈葫蘆狀得名，過去是知名滑水地方，葫蘆谷天然岩壁構成，溪底青苔繁生，溪水清澈見底，滑水場長約30公尺，坡度20度岩壁。葫蘆谷是5、6年級生回憶，歷經溺斃意外事件與921地震摧，葫蘆谷人煙罕至，葫蘆谷及周遭水域雖然美麗神秘，但它是危險水域。
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