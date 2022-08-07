葫蘆谷午後山洪暴發17人團體待援 嘉縣消防局搶救

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道，消防局下午5點多獲報，有個17人組成團體因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人車趕往搶救。

消防局說，當地山路難行，車子難抵達，從台三線進入需1個多小時，救難人員還未到達，與受困者保持連繫，山區收訊不佳，回報人平安，溪谷山洪暴發受困。嘉義氣象站說，番路山區下午3小時降雨65毫米。

嘉義林管處說，當地所屬大埔事業區第57林班，災損未整修，路難進，未封閉，林管處員工會同消防前往搶救。番路鄉長林清根說，葫蘆谷天災受損，曾發生溺水意外，未開放戲水，當地路況不佳，午後大雨危險，為何還有人闖入發生受困？