影／兩男玩SUP立槳...不料槳折斷 漂流到海岸爬上消波塊待援

兩名在望海巷玩SUP立槳的男子，今天下午疑因為槳斷了，最後被海風及潮流推送到潮境公園北側海域，爬上消波塊待援。消防、海巡人員分別駕駛救生艇出勤，最後由海巡人員將兩人載回長潭里漁港上岸。救護人員包紮止血後，兩人婉拒送醫。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點多接獲報案，有2名男子在潮境公園北側消波塊待援。消防人員到現場查看地形後，決定從長潭里漁港駕駛救生艇出港，由海路救援。