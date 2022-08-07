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影／兩男玩SUP立槳...不料槳折斷 漂流到海岸爬上消波塊待援
兩名在望海巷玩SUP立槳的男子，今天下午疑因為槳斷了，最後被海風及潮流推送到潮境公園北側海域，爬上消波塊待援。消防、海巡人員分別駕駛救生艇出勤，最後由海巡人員將兩人載回長潭里漁港上岸。救護人員包紮止血後，兩人婉拒送醫。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點多接獲報案，有2名男子在潮境公園北側消波塊待援。消防人員到現場查看地形後，決定從長潭里漁港駕駛救生艇出港，由海路救援。
海巡單位同時間也接獲求助電話，出動救生艇趕到現場。2名男子最後由海巡人員接上救生艇，載回長潭里漁港。兩人攀爬消波塊時造成皮肉傷，救護人員予以包紮止血，檢視無須就醫，兩人也表示可自行照顧身體，在港內附近後自行離去。
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