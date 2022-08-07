快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

火氣這麼大！圖書館外長者互毆倒地 疑擦撞誤解互控傷害

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市立圖書館龍華民眾閱覽室外，日前爆發長者互毆衝突，63歲黃姓男子疑不滿77歲孫姓老翁從他面前快速騎自行車，疑似擦撞誤解，黃男涉嫌拿助行器攻擊、孫翁踢腳反抗，大打出手互控傷害，全案依傷害罪嫌函送法辦。

警方指出，8月4日上午8時許，孫翁騎自行車至南港區東新街的市立圖書館龍華民眾閱覽室，但閱覽室沒開便騎車離去，這時黃男疑似認為孫翁從他面前快速騎車，無故持四腳助行器拍打孫翁。

兩人原本分別向左走、向右轉離開閱覽室，但孫男自認遭無故拍打，心生不滿回頭找黃男理論，黃男也轉身拿助行器拍打孫翁，孫翁也腳踢反擊，雙方爆發肢體衝突，孫翁不慎倒地，還一度遭黃男壓制、徒手攻擊。

南港同德派出所獲報，派遣快打警力到場，現場熱心民眾見狀，已勸架支開2人，警方調閱監視器，並帶回2人製作筆錄，全案2人互控傷害，已依法函送法辦。

警方呼籲，發生誤解糾紛時應心平氣和，尋求正當法律管道解決，切勿施行暴力，以免衍生不必要之生命財產損失。

孫姓老翁和黃姓男子，日前疑在龍華民眾閱覽室外擦撞爆發肢體衝突，一度毆打倒地，警方到場後互控傷害。記者蕭雅娟／翻攝
孫姓老翁和黃姓男子，日前疑在龍華民眾閱覽室外擦撞爆發肢體衝突，一度毆打倒地，警方到場後互控傷害。記者蕭雅娟／翻攝

圖書館 監視器

延伸閱讀

耳目一新！花蓮鳳林慢城廣場升級自行車友善休憩設施

來場書香之旅！網激推全台特色圖書館不容錯過

網議最美森林圖書館 屏東總圖排名第二

台南市讓圖書館不只可借書、看書 創全國借閱率第二

相關新聞

葫蘆谷午後山洪暴發17人團體待援 嘉縣消防局搶救

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道，消防局下午5點多獲報，有個17人組成團體因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消...

影／台中機車騎士闖紅燈 路口撞上轎車喪命

台中市太平區中山路與環中路口，下午1時44分發生機車與轎車的碰撞事故；黃姓機車騎士碰撞後送醫不治，警方正就事故發生原因進...

起重機作業工人疑高空中拿掉掛勾 墜落十多公尺死亡

台中港區一家公司廠房內昨天下午進行橋式起重機安裝作業時，一名44歲工人在6公尺高的高空要移動時，疑因移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，他要逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫急救不治...

頭城外海遊艇翻覆多人落海 海巡出動12人全救起

宜蘭縣頭城外海今天發生船隻翻覆意外，1艘遊艇在大溪漁港外海約3浬處翻覆，船上12人落海。海巡署岸巡單位下午2點47分獲報後，立即指揮蘇澳海巡隊出動巡邏艇、協調漁船前往救援...

【重磅快評】柬埔寨拐賣激增 蔡政府難洗刷詐騙之島

疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，引起監委葉大華、紀惠容的注意，指有人蛇詐騙集團或仲介公司刊登高薪聘請海外賭場...

葫蘆谷山洪暴發驚魂 消防人員3小時搶救受困17人脫險

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。