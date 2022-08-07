火氣這麼大！圖書館外長者互毆倒地 疑擦撞誤解互控傷害

台北市立圖書館龍華民眾閱覽室外，日前爆發長者互毆衝突，63歲黃姓男子疑不滿77歲孫姓老翁從他面前快速騎自行車，疑似擦撞誤解，黃男涉嫌拿助行器攻擊、孫翁踢腳反抗，大打出手互控傷害，全案依傷害罪嫌函送法辦。

警方指出，8月4日上午8時許，孫翁騎自行車至南港區東新街的市立圖書館龍華民眾閱覽室，但閱覽室沒開便騎車離去，這時黃男疑似認為孫翁從他面前快速騎車，無故持四腳助行器拍打孫翁。

兩人原本分別向左走、向右轉離開閱覽室，但孫男自認遭無故拍打，心生不滿回頭找黃男理論，黃男也轉身拿助行器拍打孫翁，孫翁也腳踢反擊，雙方爆發肢體衝突，孫翁不慎倒地，還一度遭黃男壓制、徒手攻擊。

南港同德派出所獲報，派遣快打警力到場，現場熱心民眾見狀，已勸架支開2人，警方調閱監視器，並帶回2人製作筆錄，全案2人互控傷害，已依法函送法辦。