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起重機作業工人疑高空中拿掉掛勾 墜落十多公尺死亡
台中港區一家公司廠房內昨天下午進行橋式起重機安裝作業時，一名44歲工人在6公尺高的高空要移動時，疑因移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，他要逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫急救不治，台中市勞檢處派員到場檢查，認定工人作業時，雇主的安全設施不符合安全規定，已要求停工，將依職業安全衛生法，罰業者3到30萬元，業者另涉刑責。
台中港務消防隊昨天下午4點54分接獲台中市消防局轉報，台中港還港南路一家公司廠房有工安意外，一名工人受傷需救護，疑似高處墜落意識不清，派遣西碼頭救護車到場。
一名工人疑似從4到5層樓高處墜落，現場無呼吸心跳，救護員實施CPR，不建議電擊，送梧棲童綜合醫院急救不治，據了解，當時正在進行吊掛作業，要將30噸重的捲場機吊上天車，發生意外。
台中市勞檢處長邱怡川表示，昨天派員到場稽查發現，起重機高空作業時，工人在橋式起重機作業時，旁邊一台移動式起動機突然傾斜倒向橋式起重機，工人要逃開，疑解開安全帶掛勾，不慎墜地，勞檢處表示，雇主沒設防護設施，違反規定。
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