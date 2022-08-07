快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

起重機作業工人疑高空中拿掉掛勾 墜落十多公尺死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中港區一家公司廠房內昨天下午進行橋式起重機安裝作業時，一名44歲工人在6公尺高的高空要移動時，疑因移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，他要逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫急救不治，台中市勞檢處派員到場檢查，認定工人作業時，雇主的安全設施不符合安全規定，已要求停工，將依職業安全衛生法，罰業者3到30萬元，業者另涉刑責。

台中港務消防隊昨天下午4點54分接獲台中市消防局轉報，台中港還港南路一家公司廠房有工安意外，一名工人受傷需救護，疑似高處墜落意識不清，派遣西碼頭救護車到場。

一名工人疑似從4到5層樓高處墜落，現場無呼吸心跳，救護員實施CPR，不建議電擊，送梧棲童綜合醫院急救不治，據了解，當時正在進行吊掛作業，要將30噸重的捲場機吊上天車，發生意外。

台中市勞檢處長邱怡川表示，昨天派員到場稽查發現，起重機高空作業時，工人在橋式起重機作業時，旁邊一台移動式起動機突然傾斜倒向橋式起重機，工人要逃開，疑解開安全帶掛勾，不慎墜地，勞檢處表示，雇主沒設防護設施，違反規定。

移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，一人逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫不治。圖／讀者提供
移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，一人逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫不治。圖／讀者提供

台中市 勞檢

延伸閱讀

猴硐火車站傳意外 男子疑尋短跳軌遭太魯閣號撞擊身亡

20歲男馬公山水沙灘溺水一度無呼吸 急救後恢復心跳

疑失控自撞電桿腰斬 嘉縣計程車司機送醫急救

高雄三民區工地1工人6樓墜地 送醫急救不治

相關新聞

葫蘆谷午後山洪暴發17人團體待援 嘉縣消防局搶救

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道，消防局下午5點多獲報，有個17人組成團體因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消...

影／台中機車騎士闖紅燈 路口撞上轎車喪命

台中市太平區中山路與環中路口，下午1時44分發生機車與轎車的碰撞事故；黃姓機車騎士碰撞後送醫不治，警方正就事故發生原因進...

起重機作業工人疑高空中拿掉掛勾 墜落十多公尺死亡

台中港區一家公司廠房內昨天下午進行橋式起重機安裝作業時，一名44歲工人在6公尺高的高空要移動時，疑因移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，他要逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫急救不治...

頭城外海遊艇翻覆多人落海 海巡出動12人全救起

宜蘭縣頭城外海今天發生船隻翻覆意外，1艘遊艇在大溪漁港外海約3浬處翻覆，船上12人落海。海巡署岸巡單位下午2點47分獲報後，立即指揮蘇澳海巡隊出動巡邏艇、協調漁船前往救援...

【重磅快評】柬埔寨拐賣激增 蔡政府難洗刷詐騙之島

疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，引起監委葉大華、紀惠容的注意，指有人蛇詐騙集團或仲介公司刊登高薪聘請海外賭場...

葫蘆谷山洪暴發驚魂 消防人員3小時搶救受困17人脫險

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。