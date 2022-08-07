頭城外海遊艇翻覆多人落海 海巡出動12人全救起

宜蘭縣頭城外海今天發生船隻翻覆意外，1艘遊艇在大溪漁港外海約3浬處翻覆，船上12人落海。海巡署岸巡單位下午2點47分獲報後，立即指揮蘇澳海巡隊出動巡邏艇、協調漁船前往救援，約下午3點40分將人全數救起。

據了解，一艘名為洛杉磯1號的遊艇是由從新北龍洞出海，船上10男、2女，分別為1位船長、2位教練、9名潛水客。他們先去萬安艦潛水，後來到龜山島牛奶海，因浪大未下水即折返。船隻當時就有進水，接著越來越多，船上12人趕緊跳海求生。

潛水客李小姐表示，落海當時沒有其他船隻經過，一群人在海上漂了至少2小時。突然發現船員裝有手機的防水盒飄向他們，大家驚呼「手機！手機！在裡面！」接著趕快把盒子撿上來，撥電話求救。

海巡署北部分署第一岸巡隊大溪漁港安檢所下午2點47分獲報，立即指揮岸海單位、協調漁船前往救援。待援12人位在石城外海約2海浬處，第1艘漁船與海巡人員下午3點16分先到場，2艘漁船隨後抵達，並於3點40分將12人全數救到漁船船和巡防救生艇，近4點時均已載返大溪漁港。

王姓教練表示，當時船開始進水，自己有叫大家趕快跳船，抓一些像是浮力棒等能提供浮力的東西，同時確認飄在水面上的12人都在。潛水克李小姐說，船上所有東西都沉到海裡，事發當下心裡害怕，「至少我們12個人，沒有一個人缺少。」