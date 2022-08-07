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影／單車老伯路口鬼切 泰籍移工閃不及慘摔卻是酒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區民安西路昨天發生車禍，1名老伯騎單車接近巷口突然左轉，導致後方騎微型電動二輪車的泰國籍移工失控慘摔倒地不起，老伯卻默默騎車溜走。警方發現移工酒駕，先送醫等出院將法辦，還要找出老伯追究肇逃刑責。

監視器完整拍到車禍過程，昨天下午5時29分左右，1名老伯騎單車原本靠著路邊直行民安西路，接近312巷口時，搖搖晃晃偏移向道路中線準備左轉。

這時單車後方有2輛微型電動二輪車，先後快速駛近，第1輛繞過老伯直行，第2輛閃避不及，瞬間失控摔倒甩向對向車道，差點就被轎車撞上，42歲泰國籍移工騎士當場倒地不起。但是老伯只在路中短暫停留觀望，若無其事默默騎著單車逃離現場。

警方獲報趕抵，測量泰籍移工酒測值高達1.24毫克，先將他送醫救治，暫無生命危險，仍留院觀察尚未做筆錄。

警方指出，騎乘微型電動二輪車也不可酒駕，違者依道路交通管理處罰條例第73條，處1200元以上2400元以下罰鍰，並當場扣車禁止駕駛。酒測值超標，另依公共危險罪嫌函送法辦。至於單車老伯，涉嫌肇事逃逸，警方已著手調閱監視器嘗試找人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老伯騎單車在路口突然左轉，後方微型電動二輪車閃避不及，失控摔車。記者林昭彰／翻攝
老伯騎單車在路口突然左轉，後方微型電動二輪車閃避不及，失控摔車。記者林昭彰／翻攝
老伯騎單車在路口突然左轉，後方微型電動二輪車閃避不及，失控摔車。記者林昭彰／翻攝
老伯騎單車在路口突然左轉，後方微型電動二輪車閃避不及，失控摔車。記者林昭彰／翻攝
警方將究辦微型電動二輪車騎士酒駕公共危險刑責，還會調查單車老伯肇事逃逸嫌疑。記者林昭彰／翻攝
警方將究辦微型電動二輪車騎士酒駕公共危險刑責，還會調查單車老伯肇事逃逸嫌疑。記者林昭彰／翻攝
老伯原本沿著路邊騎單車，到巷口突然左轉釀成車禍。民眾將監視器上傳臉書社團，網友紛紛指責單車老伯害人不淺。圖／翻攝爆料公社
老伯原本沿著路邊騎單車，到巷口突然左轉釀成車禍。民眾將監視器上傳臉書社團，網友紛紛指責單車老伯害人不淺。圖／翻攝爆料公社
微型電動二輪車騎士摔車倒地不起，老伯只在路中短暫停留觀望，若無其事默默騎著單車逃離現場。圖／翻攝爆料公社
微型電動二輪車騎士摔車倒地不起，老伯只在路中短暫停留觀望，若無其事默默騎著單車逃離現場。圖／翻攝爆料公社

移工 酒駕

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