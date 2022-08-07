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台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯 今溪畔發現遺體

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台中市41歲陳姓男子上月底前往台南玉井曾文溪流域撿拾化石失聯，警消今天上午在玉井曾文溪畔發現遺體，初步檢視身上無外傷，疑溺斃身亡，將報請檢方相驗釐清死因。

據知，陳姓男子熱愛戶外活動，上個月底至曾文溪玉井區撿拾化石，不明原因失聯，家人連日來發現不見音訊，昨緊急向警方報案，警發現陳男手機關機已24小時，無法精準定位，警依照化石愛好者常撿拾區域，研判可能所在位置動員搜尋，昨下午先在河畔找到陳男的小客車，但不見陳蹤影，因晚間因視線差暫時撤離。

警消今天一早動員逾30人持續協尋，上午9點19分在玉井區豐里附近的曾文溪支流後旦溪畔，發現陳男浸泡水中疑溺斃身亡，初步檢視，身上並無明顯外傷，由於這幾天山區午後常降雨，陳是否失足跌落仍待釐清，警方已經報請檢方相驗會同法醫，進一步釐清死因。

台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯，警消今溪畔發現遺體。圖／讀者提供
台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯，警消今溪畔發現遺體。圖／讀者提供
台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯 ，警消今溪畔發現遺體。圖／讀者提供
台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯 ，警消今溪畔發現遺體。圖／讀者提供

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