台中男子上月底台南曾文溪撿化石失聯 今溪畔發現遺體

台中市41歲陳姓男子上月底前往台南玉井曾文溪流域撿拾化石失聯，警消今天上午在玉井曾文溪畔發現遺體，初步檢視身上無外傷，疑溺斃身亡，將報請檢方相驗釐清死因。

據知，陳姓男子熱愛戶外活動，上個月底至曾文溪玉井區撿拾化石，不明原因失聯，家人連日來發現不見音訊，昨緊急向警方報案，警發現陳男手機關機已24小時，無法精準定位，警依照化石愛好者常撿拾區域，研判可能所在位置動員搜尋，昨下午先在河畔找到陳男的小客車，但不見陳蹤影，因晚間因視線差暫時撤離。