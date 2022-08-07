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影／失聯20分鐘...父子駕輕航機墜毀河床 上月才保養
屏東縣昨傍晚發生輕航機墜毀隘寮溪河床，朱姓教練父子雙亡、成焦屍。檢警、民航局與運安會人員今上午到現場調查，現場墜毀輕航機為型號C42B、編號AL2816，昨天下午5點10分從高樹皆豪飛行場起飛，每隔10分鐘要回報位置，朱姓父子失聯20分鐘，地面人員緊急無線電聯繫，沒多久接到報案消息，發現起火燃燒。
輕航機事故現場在屏東縣南華大橋與高樹大橋中間隘寮溪河床，距離堤防約300公尺，抵達事故現場要橫越溪流，屏東地檢署主任檢察官魏豪勇、里港警分局、民航局等人員涉溪現勘約一個小時後，接著到皆豪飛行場調查釐清事故原因。
失事的輕航機是中華航空協會理事長黃仁谷所有，黃仁谷說，朱姓教練是協會成員，輕航機7月才剛保養過，飛行時數200小時，昨天高樹下午有下雨，雨勢在4點多停歇，雨停之後，氣流平穩，朱姓父子在下午5點10分起飛，每隔10分鐘都要回報一次位置，未料朱姓父子失聯20分鐘，緊急用無線電不斷呼喊都沒回應，正當在緊急聯繫時，接到迫降消息，後來又傳出起火燃燒，「不妙了」。
附近目擊者稱，輕航機距離河床很近，掉下去就起火了；運安會成員現場表明不受訪。屏東地檢署主任檢察官魏豪勇說，會搜集相關證據後再與飛安會研判，不敢斷定是什麼原因，今天現勘事故地點，查看飛機殘骸、著陸痕跡。
輕航機事故連兩年在屏東縣發生兩起釀四死，去年1月輕航機墜毀屏東縣三地門鄉山區釀兩死，未料昨又傳出輕航機事故。
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