國道1號彰化段凌晨火燒車 廂型車2人及時逃出

國道1號彰化員林北上路段今天凌晨發生火燒車，一輛廂型車行經北上212公里路段突起火燃燒，幸好駕駛及乘客2人及時逃出車外，消防人車也迅速將火撲滅，未造成傷亡，起火原因調查中。

這起火燒車發生在今天凌晨1點28分，消防局接獲通報，派遣溪湖和埤頭消防分隊前往搶救，消防人員到場時，駕駛等2人已逃出車外，火勢也迅速撲滅，不過整輛車付之一炬，據了解，廂型車駕駛等2人是從南部連夜要趕車回台北，卻發生驚險火燒車，起火原因調查中。 國道1號彰化員林北上路段今天凌晨發生火燒車，廂型車駕駛及乘客2人逃出車外，消防人車也迅速將火撲滅，但整輛車已付之一炬。圖／民眾提供 國道1號彰化員林北上路段今天凌晨發生火燒車，一輛廂型車行經北上212公里路段突起火燃燒，幸好駕駛及乘客2人逃出車外，消防人車也迅速將火撲滅，起火原因調查中。圖／民眾提供