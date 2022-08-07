女登山客摔落柴山鐘乳石洞峭壁 救出時無生命徵象

高雄市56歲林姓女子今天上午登柴山觀景台旁山路，不慎摔落高約5、60公尺的鐘乳石洞峭壁，山友通報119，19名消防人員上山搜救，綁繩索冒險攀降至不到1公尺寬的峭壁，將林女吊掛至陸地，但林女已OHCA（無生命徵象）。

高市消防局今天上午10時50分許接獲通報，指柴山有登山客率落觀景平台下方，立即出動10車19人上山搜救，轄區鼓山警分局警方也趕抵現場，警消在龍泉寺登山口設前進指揮所，展開搜救任務。

救援人員於12時11分許，發現受傷的林姓女子摔落高約5、60公尺的鐘乳石洞峭壁，因峭壁地形，徒增救援困難，特搜人員綁繩索冒險攀降至不到1公尺寬的峭壁下，將意識已模糊的林女吊掛上岸。

林女被救上來時，救護人員發現她已無呼吸心跳，送醫途中即OHCA，警方將調查意外發生原因。