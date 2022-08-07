駭客組織攻擊？ 資安事件頻傳 警方：行政院層級調查中

美國聯邦眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）8月2日、3日訪台，公務機關、民間公司遭受網路攻擊，駭客組織APT27 日前高調發布影片警告台灣政府。刑事局幹員指出，對此不予置評，警方僅依調查的證據說話，此事件為行政院層級，已透過「資通安全事件通報及應變辦法」調查中，另也呼籲各企業加強資安防護。

駭客組織APT27日前發影片宣布行動結束，內容中提到此次行動包含警政署、交通部公路總局、台灣電力、總統府，及民間公司進行不同程度的打擊，並警告台灣政府，「我們此次行動只是活動身體，我們現在手上還掌握著超過20萬台灣的聯網設備，如果你們繼續挑起局勢，我們還會回來，祝你好運」

刑事局資深幹部指出，網路訊息很難證實真假，雖駭客組織APT27聲稱，駭客行為是他們做的，但無法證實其真實性，影片中內容將列為調查參考。目前觀察到不僅有公務機關疑似有資安事件，民間團體也發生相關案件。

刑事幹員表示，是否為駭客組織APT27所為？他不予評論。警方態度必須依據調查取證得到跡象說話，疑有資安事件的公務機關，已依行政院層級的「資通安全事件通報及應變辦法」調查中。另，若民間公司、團體資安系統疑似遭受駭客攻擊，警方也會主動了解個案，協助民眾立案調查偵辦。

警方呼籲，民間公司企業應加強資安防護，若發現任何異常、異常登入、異常流量，應立即採處應變措施，也可報案請求警方協助。

警政署今傍晚指出，自8月5日中午12時啟動「資安強化措施專案」確保系統服務可用性，也持續監控可疑網路流、端點防護系統等資安設備警訊。

警政署強調，目前各項勤業務系統服務均正常，且均未發現有遭入侵或資料外洩情形，將持續監控各項系統服務及整體防護，確保系統正房服務及民眾個資安全無虞，請所有民眾安心。