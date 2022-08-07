收到紓困4.0電郵誤信假衛福部紓困網站 他遭詐近2萬元

林姓男子日前收到假衛福部「紓困4.0精進計畫啟動」電子郵件，信以為真，輸入資料後，帳戶被盜領1萬9500元，嚇得報警。警方受理已凍結帳戶，積極偵辦。

中和警方表示，林男（29歲）5日晚上11點多報案稱，在家收到電子郵件，點開看內容為「衛生福利部紓困申請，紓困4.0精進計畫啟動，點選連結網址。由於網站做的跟真的一樣，林男不疑有他，依步驟指示填寫資料，沒想到網路銀行卻被自動綁定悠遊付，接連遭盜領5筆共1萬9500元。

林男致電銀行客服，問「怎麼一回事」，結果才知自己遭到詐騙，立刻至家附近派出所報案。

中和警方表示，獲報後進入165反詐騙案件記錄表編輯處理建檔，將案件上傳，並將林男帳戶通報165凍結，後續將追查金錢流向及提領車手與幕後集團。

警方呼籲，民眾勿隨意點擊不明的網頁連結，若遇到疑似假冒政府機構的網站，可先搜尋正確機關網站做比對，或打165反詐騙專線查證。