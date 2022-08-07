快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休旅車開進隧道衝撞側壁翻覆 車身彷彿被剝了一層皮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一輛休旅車今午行經台62線萬瑞快速道路大埔隧道內，失控撞擊隧道側壁後翻覆，四輪朝天橫躺在車道上。消防人員到場救護，將受傷的駕駛人和乘客送醫。事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點30分接獲報案，有輛休旅車在萬瑞快速道路東向指標4.8K，剛進大埔隧道處翻覆。消防人員到場時，車內年約60歲的兩名男子已自行脫困，兩人都有擦挫傷，被送往基隆長庚醫院治療。

據了解，這輛休旅車沿快速道路左線駛入大埔隧道後，高速衝撞隧道左方側壁並翻覆。休旅車左前側車身幾乎全毀，有如被剝了一層皮，左前輪結構也因猛烈撞擊毀損，車輪脫落。駕駛人自稱一時恍神，才會撞上隧道側壁，警方已到場採證、調查及移除事故車輛。

一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，四輪朝天，車內兩人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，四輪朝天，車內兩人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，左前車身彷彿被剝了一層皮。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，左前車身彷彿被剝了一層皮。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，四輪朝天，車內兩人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，四輪朝天，車內兩人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，四輪朝天，車內兩人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一輛休旅車今午在萬瑞快速道路大埔隧道內，撞擊側壁後翻覆，四輪朝天，車內兩人受傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝

延伸閱讀

休旅車墜坡2對夫婦2死2傷 嘉警調查導航迷途害命

綠點子國際發明設計競賽 台南市消防團隊勇奪5大獎

豪華車廠賺翻 訂單數不完

疑山區導航迷航 休旅車滑落山坡1人送醫、3人受困中

相關新聞

葫蘆谷午後山洪暴發17人團體待援 嘉縣消防局搶救

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道，消防局下午5點多獲報，有個17人組成團體因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消...

影／台中機車騎士闖紅燈 路口撞上轎車喪命

台中市太平區中山路與環中路口，下午1時44分發生機車與轎車的碰撞事故；黃姓機車騎士碰撞後送醫不治，警方正就事故發生原因進...

起重機作業工人疑高空中拿掉掛勾 墜落十多公尺死亡

台中港區一家公司廠房內昨天下午進行橋式起重機安裝作業時，一名44歲工人在6公尺高的高空要移動時，疑因移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，他要逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫急救不治...

頭城外海遊艇翻覆多人落海 海巡出動12人全救起

宜蘭縣頭城外海今天發生船隻翻覆意外，1艘遊艇在大溪漁港外海約3浬處翻覆，船上12人落海。海巡署岸巡單位下午2點47分獲報後，立即指揮蘇澳海巡隊出動巡邏艇、協調漁船前往救援...

【重磅快評】柬埔寨拐賣激增 蔡政府難洗刷詐騙之島

疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，引起監委葉大華、紀惠容的注意，指有人蛇詐騙集團或仲介公司刊登高薪聘請海外賭場...

葫蘆谷山洪暴發驚魂 消防人員3小時搶救受困17人脫險

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。