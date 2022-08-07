休旅車開進隧道衝撞側壁翻覆 車身彷彿被剝了一層皮

一輛休旅車今午行經台62線萬瑞快速道路大埔隧道內，失控撞擊隧道側壁後翻覆，四輪朝天橫躺在車道上。消防人員到場救護，將受傷的駕駛人和乘客送醫。事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點30分接獲報案，有輛休旅車在萬瑞快速道路東向指標4.8K，剛進大埔隧道處翻覆。消防人員到場時，車內年約60歲的兩名男子已自行脫困，兩人都有擦挫傷，被送往基隆長庚醫院治療。