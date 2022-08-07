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影／20年老賓士冒煙 父子才下車 瞬間火勢猛烈好驚險
台中市鄭姓男子在7月底開著20年老賓士載兒子上班，行經東區時引擎蓋突然冒煙，鄭姓父子趕緊下車，沒想到煙越來越大，有警員看到借來滅火器，但仍無法撲滅，賓士車頭瞬間燒成火球，幸好消防車及時趕到出水滅火，未釀成傷亡。
第三警分局立德派出所警員林茂英、溫睿瑜，上月31日在台中車站巡邏時，眼尖發現前方車輛引擎蓋竟微微冒煙，車上2名男子也立即下車，片刻間煙霧越來越大，車子也開始冒出火光，員警當時一心只想著要趕快協助滅火，當機立斷至一旁超商借來滅火器上前噴灑，並同時通知消防人員到場處理。
火勢雖一度看似控制住，但無奈警員手中滅火器用光，當時又無其他營業店家能夠提供滅火器，幸好消防隊沒多久後也趕到，撲滅火勢。
據查，鄭姓車主（49歲）當時是要載兒子上班，僅距離公司不到50公尺，但仍在途中看到引擎蓋冒煙，鄭與兒子下車逃命，沒多久車頭就變成一團火球，幸好警、消即時到場，才沒釀成其他意外。
警方呼籲，用路人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，更應特別加強保養及定期檢驗，另駕駛汽機車外出時，務必事先檢查車輛狀況，以及與行車安全至關重要的五油、四燈及三水，以降低車輛故障機率。
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