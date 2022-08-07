屏東輕航機2死！ 父子遨遊圓夢 遺憾同歸天家

屏東輕航機事故釀悲劇，一對朱姓父子同飛雙亡，兩人大體已移往屏東福居園，家人上午準備後事，哀慟不已。家人透露，朱父年輕時就有飛行夢，因視力問題無法報考空軍，才改學輕航機，他飛行經驗豐富，早取得教練操作證，全家人幾乎都有跟他遨遊天際的經驗，如今卻成回憶。

這起輕航機事故發生於6日下午5點多，警方調查， 61歲朱姓教練自駕輕航機，搭載24歲的兒子，下午5點10分從自高樹鄉皆豪飛行場起飛，不明原因墜落隘寮溪河床，起火燃燒，父子雙亡。

家屬昨接獲噩耗趕往事故現場認屍，稍後轉往派出所製作筆錄，直到深夜才離開。今晨趕往福居園準備後事，朱子透露，「爸爸真的很愛飛行，印象中我還沒出生就開始飛」。