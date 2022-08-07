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屏東輕航機2死！ 父子遨遊圓夢 遺憾同歸天家
屏東輕航機事故釀悲劇，一對朱姓父子同飛雙亡，兩人大體已移往屏東福居園，家人上午準備後事，哀慟不已。家人透露，朱父年輕時就有飛行夢，因視力問題無法報考空軍，才改學輕航機，他飛行經驗豐富，早取得教練操作證，全家人幾乎都有跟他遨遊天際的經驗，如今卻成回憶。
這起輕航機事故發生於6日下午5點多，警方調查， 61歲朱姓教練自駕輕航機，搭載24歲的兒子，下午5點10分從自高樹鄉皆豪飛行場起飛，不明原因墜落隘寮溪河床，起火燃燒，父子雙亡。
家屬昨接獲噩耗趕往事故現場認屍，稍後轉往派出所製作筆錄，直到深夜才離開。今晨趕往福居園準備後事，朱子透露，「爸爸真的很愛飛行，印象中我還沒出生就開始飛」。
據了解，朱姓教練熱衷飛行，年輕時想報考空軍惜因視力問題無法如願，為了圓夢，逐步取得教練操作證，一度還開設模型店，全家人幾乎都曾跟他同遊天際。依據超輕型載具管理辦法，取得輕航機操作證難度不低，以最初階的學習操作證，至少要有20小時實飛經驗，考證費用約20萬元上下。據了解，朱姓教練取得的是教揀操作證，可教飛及帶人同乘。
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