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懷疑友人偷吃臭豆腐 男西門町怒揮鬼滅之刃木刀
台北市一名林姓男子參加動漫展，購買動畫鬼滅之刃的周邊產品木刀，林男因懷疑買的臭豆腐被李姓友人偷吃，一時氣憤下，當街拿出木刀揮舞；轄區警方萬華分局員警獲報到場制止林男，將他帶回派出所，依社會秩序維護法移送裁罰。
警方調查，林男日前參加動漫展，到西門町商圈巧遇友人李男（30歲），2人一起逛街、聊天。過程中林男買了臭豆腐，因臨時有事，將臭豆腐交給李男看管，林回來時，見到臭豆腐有少，懷疑李男偷吃。
林男情緒失控下，拿出在動漫展購買的鬼滅之刃木刀，在商圈內揮舞，引起周邊民眾紛紛走避。
萬華警分局西門町派出所晚上8點多時獲報，調派線上警網到場，喝令林男放下木刀，並將他帶回派出所，警詢後社會秩序維護法移送裁罰。
萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，勿以暴力解決，若有不法，警方必將依法究辦。
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