影／三峽大豹溪沿線電動二輪車驟增 警方加強攔檢

新北市三峽區大豹溪流域，暑假吸引許多民眾戲水，近期微型電動二輪車數量驟增，隨意停放甚至並排停車，造成狹窄山區道路會車困難，警方利用周末假日，在北114線東眼橋戲水區旁實施路檢稽查專案，加強宣導並取締非法改裝等違規行為。

三峽警分局表示，每年7月至9月配合消防局聯合巡查及宣導水域安全，這次再加強交通疏導與稽查。由於微型電動二輪車使用者，很多是移工，路檢勤務同時編排外事專責員警加入，協助宣導交通法規及戲水安全。

三峽警分局今年針對微型電動二輪車交通稽查，迄今已取締闖紅燈17件、超載7件、逆向行駛5件、未戴安全帽29件、未領有合格審驗標章3件等等。