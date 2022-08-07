影／三峽大豹溪沿線電動二輪車驟增 警方加強攔檢
新北市三峽區大豹溪流域，暑假吸引許多民眾戲水，近期微型電動二輪車數量驟增，隨意停放甚至並排停車，造成狹窄山區道路會車困難，警方利用周末假日，在北114線東眼橋戲水區旁實施路檢稽查專案，加強宣導並取締非法改裝等違規行為。
三峽警分局表示，每年7月至9月配合消防局聯合巡查及宣導水域安全，這次再加強交通疏導與稽查。由於微型電動二輪車使用者，很多是移工，路檢勤務同時編排外事專責員警加入，協助宣導交通法規及戲水安全。
三峽警分局今年針對微型電動二輪車交通稽查，迄今已取締闖紅燈17件、超載7件、逆向行駛5件、未戴安全帽29件、未領有合格審驗標章3件等等。
此外因應道路交通管理處罰條例修正通過，微型電動二輪車將從11月起，必須領牌、投保強制汽車責任保險，警方在攔檢稽查時同步宣導，並呼籲民眾購買微型電動二輪車應選擇有合格審驗標章的車型款式，避免非法改裝、騎車應戴安全帽、遵守交通安全規則。
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