嘉縣觀光飯店傳房內上吊 35歲女子無生命跡象
嘉義縣山區1間觀光飯店的房務人員，昨天下午進入客房，在浴室驚見女子上吊，消防隊員獲報到場發現已無呼吸心跳，並未送醫，警方調查身分為35歲女子，初步沒發現外力痕跡，檢方今將相驗、釐清確切死因。
據了解，這間飯店房務人員昨下午1點20幾分許，進入房間後，卻在浴室發現命案，立即由飯店通報警消，不過消防人員到場，研判女子沒有呼吸心跳、明顯死亡，未送醫急救。
警方查出，35歲女子居住台南，房間內沒有外力介入痕跡，也沒其他可疑跡證，先通知她在台南的父親前來製作筆錄，今上午檢警一起前往相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言