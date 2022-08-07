嘉縣觀光飯店傳房內上吊 35歲女子無生命跡象

嘉義縣山區1間觀光飯店的房務人員，昨天下午進入客房，在浴室驚見女子上吊，消防隊員獲報到場發現已無呼吸心跳，並未送醫，警方調查身分為35歲女子，初步沒發現外力痕跡，檢方今將相驗、釐清確切死因。

據了解，這間飯店房務人員昨下午1點20幾分許，進入房間後，卻在浴室發現命案，立即由飯店通報警消，不過消防人員到場，研判女子沒有呼吸心跳、明顯死亡，未送醫急救。

警方查出，35歲女子居住台南，房間內沒有外力介入痕跡，也沒其他可疑跡證，先通知她在台南的父親前來製作筆錄，今上午檢警一起前往相驗。

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