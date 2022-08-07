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搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

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登山隊領隊行經鐵線斷崖跌傷左肩脫臼 直升機吊掛下山

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

由3人組成的登山隊攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，在磐石山附近的鐵線斷崖，49歲蔣姓領隊不慎跌傷，導致左肩脫臼變形。花蓮縣消防局獲報後，申請直升機救援，今天趁天氣情況許可吊掛成功。由於領隊受傷，剩下2人無此山登山經驗，為避免意外發生，3人一起下山，提早結束登山行程。

花蓮縣消防局指出，昨天下午接獲報案，經了解是2女1男組成登山隊，5日從奇萊山登山口出發，預計9日從研海林道至岳王亭下山。沒想到行經海拔3100多公尺磐石山附近的鐵線斷崖時，蔣姓領隊不慎跌倒，導致左肩脫臼變形，疼痛麻木。

因為鐵線斷崖一帶都是陡峭山壁，需要攀繩而過，消防局擔心蔣男會有生命危險，立即申請直升機吊掛作業，但昨天奇萊東稜山區氣候不佳，暫時無法起飛，先請3人原地紮營等待救援。

今天上午天候狀況許可，空勤直升機前往救援，考量領隊受傷，2名山友沒有奇萊山的登山經驗，決定將3人都吊掛上來 ，順利抵達花蓮德興球場，將傷患轉交消防局救護車送醫治療。

由3人組成的登山隊行經磐石山附近的鐵線斷崖，蔣姓領隊不慎跌傷，由空勤直升機救援送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供
由3人組成的登山隊行經磐石山附近的鐵線斷崖，蔣姓領隊不慎跌傷，由空勤直升機救援送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供
空勤趁著今天天候狀況許可，執行吊掛任務，順利將3人吊掛下山。圖／空勤第一大隊第三隊提供
空勤趁著今天天候狀況許可，執行吊掛任務，順利將3人吊掛下山。圖／空勤第一大隊第三隊提供
蔣姓領隊不慎跌傷，致左肩脫臼，空勤直升機協助吊掛下山送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供
蔣姓領隊不慎跌傷，致左肩脫臼，空勤直升機協助吊掛下山送醫。圖／空勤第一大隊第三隊提供

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