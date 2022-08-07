桃20歲男不滿老同事說教翻臉 反被安全帽連K頭嚇壞路人

桃園市兩名沈姓男子前天在路邊扭打被拍下，其中一人持安全帽猛敲倒地另一人，不但嚇壞路人，影片更流傳網路；警方今說明，兩人原是同事，被打的小沈不滿酒醉大沈說教，出手掐人，才導致後續衝突，但快打警力3分鐘便趕抵制止，全案依社維法裁罰。

桃園警分局5日23時40分接獲數通報案電話，稱桃園區中正路與成功路口有兩名男子扭打在一起，立即啟動快打機制，派轄區武陵所警網3分鐘內趕到現場，將兩人隔開、制止衝突。

警方調查，兩名互毆男子都姓沈，其中大沈39歲、小沈20歲，曾一起在工廠上班，案發當晚已離職的大沈透過Line連絡小沈，表示自己心情不好相約一起吃個飯期間大沈喝的酩酊大醉，由未飲酒的小沈騎機車送回家。

警方了解，大沈在路上疑酒後心情不佳，以長輩的口吻教訓小老弟，酸言酸語讓小沈忍不住回嘴，後來更停車在路口理論；小沈先失控。氣得掐住大沈脖子，而大沈也不甘示弱，邊罵髒話邊掄安全帽往小沈的頭猛敲多次，打傷他臉頰。

員警將兩沈隔離並分別帶返所內，雖然兩人均表示不願提告，但製作筆錄後仍依社會秩序維護法函送法辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性冷靜處理，必要時可報案請員警到場協助，警方嚴正申明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法者必嚴究法辦。

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