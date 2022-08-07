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高雄男無照騎車滑手機閃罰單 跑給警察追慘摔農田
高雄市彭姓男子昨晚騎機車行經通燕路，邊騎車邊滑手機，巡邏員警趨前攔查，彭向警求情「麥安捏」，卻趁機逃逸；警方尾追數百公尺，見彭男摔進農田哀號，通報119，幸僅手腳擦挫傷，彭為躲萬元罰單跌個狗吃屎，得不償失。
岡山警分局橋頭分駐所員警昨天晚上9時許，巡經通燕路時，見彭姓男子（42歲）邊騎機車邊滑手機，趨前示意攔查，彭男不服警方取締，一度求警「麥安捏」，卻趁機加速逃離現場。
警方騎警用機車鳴警笛從後尾追，4、500公尺後，在滾水路段的農田發現彭男摔進農田裡，動彈不得，警方通報救護車趕抵，幸彭男僅右手肘及右腳擦挫傷，無大礙。
警方事後發現彭男無照騎車且滑手機，又不服取締逃逸，將依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款「無照駕駛」，可處6000元至1萬2000罰鍰，另第31條之1第2項「駕駛人行駛於道路以手持方式使用行動電話」，可處1000元罰鍰，以及第60條第1項「駕駛人因有交通違規經警攔查拒絕停車接受稽查而逃逸」，可處1至3萬元罰鍰等規定，對彭男製單舉發。
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