高雄男無照騎車滑手機閃罰單 跑給警察追慘摔農田

高雄市彭姓男子昨晚騎機車行經通燕路，邊騎車邊滑手機，巡邏員警趨前攔查，彭向警求情「麥安捏」，卻趁機逃逸；警方尾追數百公尺，見彭男摔進農田哀號，通報119，幸僅手腳擦挫傷，彭為躲萬元罰單跌個狗吃屎，得不償失。

岡山警分局橋頭分駐所員警昨天晚上9時許，巡經通燕路時，見彭姓男子（42歲）邊騎機車邊滑手機，趨前示意攔查，彭男不服警方取締，一度求警「麥安捏」，卻趁機加速逃離現場。

警方騎警用機車鳴警笛從後尾追，4、500公尺後，在滾水路段的農田發現彭男摔進農田裡，動彈不得，警方通報救護車趕抵，幸彭男僅右手肘及右腳擦挫傷，無大礙。