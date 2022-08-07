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搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

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悲傷父親節 教練父子飛輕航機墜毀、檢涉溪展開調查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣昨發生輕航機墜毀隘寮溪河床，造成朱姓教練父子雙亡成焦屍。檢警、民航局與運安會人員今到事故現場調查。

事故現場在南華大橋與高樹大橋之間，隘寮溪河床，距離堤防約300公尺，屏東地檢署主任檢察官魏豪勇，與民航局等人員涉溪，水深及腰，抵達事故現場勘查，釐清事發經過。

據了解，朱姓教練與兒子昨天傍晚5點10分從高樹皆豪飛行場起飛，每隔10分鐘要回報一次位置，飛行高度約1000英呎，符合飛行規範，預計日落前要返回。

檢警、運安會人員涉溪抵達事故現場。記者劉星君/攝影
檢警、運安會人員涉溪抵達事故現場。記者劉星君/攝影
檢警、運安會人員涉溪抵達事故現場。記者劉星君/攝影
檢警、運安會人員涉溪抵達事故現場。記者劉星君/攝影
檢警、運安會人員涉溪抵達事故現場。記者劉星君/攝影
檢警、運安會人員涉溪抵達事故現場。記者劉星君/攝影
輕航機事故墜落地點。記者劉星君/攝影
輕航機事故墜落地點。記者劉星君/攝影

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