悲傷父親節 教練父子飛輕航機墜毀、檢涉溪展開調查

屏東縣昨發生輕航機墜毀隘寮溪河床，造成朱姓教練父子雙亡成焦屍。檢警、民航局與運安會人員今到事故現場調查。

事故現場在南華大橋與高樹大橋之間，隘寮溪河床，距離堤防約300公尺，屏東地檢署主任檢察官魏豪勇，與民航局等人員涉溪，水深及腰，抵達事故現場勘查，釐清事發經過。