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悲傷父親節 教練父子飛輕航機墜毀、檢涉溪展開調查
屏東縣昨發生輕航機墜毀隘寮溪河床，造成朱姓教練父子雙亡成焦屍。檢警、民航局與運安會人員今到事故現場調查。
事故現場在南華大橋與高樹大橋之間，隘寮溪河床，距離堤防約300公尺，屏東地檢署主任檢察官魏豪勇，與民航局等人員涉溪，水深及腰，抵達事故現場勘查，釐清事發經過。
據了解，朱姓教練與兒子昨天傍晚5點10分從高樹皆豪飛行場起飛，每隔10分鐘要回報一次位置，飛行高度約1000英呎，符合飛行規範，預計日落前要返回。
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