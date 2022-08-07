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影／要命！台中阿伯騎機車單手拉著點滴架 警：已觸法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約60、70歲的老翁被網友目擊，單手騎機車、單手拿著移動式點滴架，騎乘在北區中清路、太原路口，有網友將影片上傳臉書社團，引來討論，第二警分局表示，影片中行為已違反道交條例，最高可罰2.4萬元，並吊扣牌6月，不過此案未接獲民眾檢舉，若獲檢舉將依法告發。

第二警分局表示，該名老翁騎乘機車行經的地點是二分局轄區，不過近日並沒有收到市民有相關檢舉，但根據影片中老翁的行徑，已違反道路交通管理處罰條例的「以其他危險方式駕車」規定，依法可處6000元以上，2.4萬元以下罰鍰，得當場禁止駕駛人繼續駕駛，吊扣汽車牌照6個月。

臉書社團「爆廢公社」在前天有網友張貼一段影片，影片中騎乘機車的長者，一手抓著機車的油門，一手則是拉著移動式的點滴架，讓人看得心驚膽跳，該網友留言「一邊危險駕駛，一邊打點滴，你到底要命還是不要命啊？你搞得我好亂啊！ 大哥」，貼文一出，引發數百名網友留言討論。

第二警分局呼籲，馬路如虎口，應確實遵守交通規則，切勿貪圖一時方便或為省小錢，將自身置於危險之中，遭取締挨罰，荷包失血事小，若不幸發生事故，危及自身或其他用路人安全，可就得不償失。

台中市一名長者被網友目擊一手騎機車、一手拿點滴架，行徑危險，引發討論。圖／摘自爆廢公社
台中市一名長者被網友目擊一手騎機車、一手拿點滴架，行徑危險，引發討論。圖／摘自爆廢公社

爆廢公社

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